¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G1µÜÅç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡Û»³¸ý¹ä¡¡ÃÏ¸µ¼þÇ¯½éV¤ØÀ¼±çµá¤á¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡12R¤Ç³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1µÜÅç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡×Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Ç8Æü¡¢Í¥¾¡Àï½Ð¾ìÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬5RÈ¯ÇäÃæ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦¹Åç»ÙÉô¤«¤éÍ£°ì¤Î6¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³¸ý¹ä¡Ê42¡Ë¤ÏºÇ½é¤Ë¡ÖÇ¯¡¹¡¢µ¤¹ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤¤Þ¤À³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ¸µ¼þÇ¯µÇ°¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¿¤Ó·¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎµÜÅç¤Î¤¤¤¤»þ¤Î½ÐÂ¤Ë¤Ï±ó¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤½¤Á¤éÂ¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¤Ó·¿¤Î´¶¤¸¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºòÆü¡Ê½àÍ¥¾¡Àï10R¡Ë¤Ï·þ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¾¡Àï¤ÎÏÈÈÖ¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î½®ÂÅª¤Ë¤Ï2¹æÄú¤è¤ê4¹æÄú¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö°ÂÄêÈÄ¤¬¤Ä¤¯¤ó¤Ç¡Ê5R¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤«¤é¡Ë¥¤¥Á¤«¤é¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢»î±¿Å¾¤Ç¥×¥í¥Ú¥é¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤ÏºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»³¸ý¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤òº£Æü¤À¤±¤ÏËÍ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤Ï¿¿·õ¤Ë1Ãå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµÍ¤á¤«¤±¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸å²¡¤·¤òµá¤á¤¿¡£