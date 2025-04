JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC: Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)は4月3日、「JVN#59547048: WinRARにおけるシンボリックリンクベースの「Mark of the Web」チェックバイパスの脆弱性」において、ファイルアーカイバー「WinRAR」に脆弱性が存在すると伝えた。この脆弱性を悪用されると、WinRARからシンボリックリンクを起動した場合にMoTWマーク(MoTW: Mark-of-the-Web)を無視される可能性がある。JVN#59547048: WinRARにおけるシンボリックリンクベースの「Mark of the Web」チェックバイパスの脆弱性