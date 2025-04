JO1¡ÖBE CLASSIC¡×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¥é¥¸¥ª¥Á¥ãー¥È¤Ë¤ÆÆüËÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×»Ë¾å½é¤Î²÷µó

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■JO1「BE CLASSIC」が、Mediabase Top 100 Radio Airplayの94位にランクイン!

JO1の新曲「BE CLASSIC」 が、アメリカのラジオ・エアプレイチャートMediabase Top100 Radio Airplayで、94位(3月30日~4月5日集計)に日本人ボーイズグループとして初めてランクインした。

Mediabase Top 100 Radio Airplayは、アメリカで最も権威のあるラジオチャート。グロリラ、テイト・マクレー、トラヴィス・スコット、ジャック・ハーロウ、バッド・バニー、レディー・ガガ、サブリナ・カーペンター、ドーチ、ザ・ウィークエンドなどのアメリカのトップアーティストがランクインするなか、リリースからわずか1週間で、JO1の新曲「BE CLASSIC」 が94位(4月6日時点/アメリカ時間)にランクイン。100位以内にランクインしたのは、日本のボーイズグループ史上初の快挙となった。

4月2日にリリースされたJO1のデビュー5周年を記念したベストアルバム『BE CLASSIC』は、アルバムのキャッチフレーズである“Twist the Classic, We show the next opus.”=「既存のクラシックを紡ぎ直して、私たちだけのクラシックを見せてあげる」という意味にあるように、JO1の強い意志や自信を感じさせる作品で、「オリコンデイリーアルバムランキング1位(4月1日付)」「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング1位(4月7日付)」「Billboard JAPAN “Download Songs” 1位(3月24日~3月30日集計)」「Billboard JAPAN “JAPAN Hot Shot Songs” 1位(3月24日~3月30日集計)「Billboard JAPAN “アルバムセールス” 」では、30.3万枚の売り上げを記録し1位を独走(3月31日~4月2日集計)。「レコチョク週間ランキング “シングル/ハイレゾシングル” 1位(集計:3月26日~4月1日)」、など多くのチャートで続々と1位を獲得した。

YouTubeでは、 「BE CLASSIC」 のMVの再生回数が2週間足らずで2,500万回を突破している。

JO1は2月から3月にかけて、初のワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’』を全6都市8公演で開催し完走。北米を含む、世界各都市でJO1を待ち望んでいた現地のファンとの繋がりを実感し、また会いに来ることを約束した。

アメリカ滞在中には、数々の世界的アーティストがノミネートされている名誉ある授賞『iHeartRadio Music Awards 2025』のレッドカーペットイベントに登場したり、アメリカの地上波テレビ番組『Good Day New York』に出演してパフォーマンスをしたりなど、現地で様々なプロモーション活動を精力的に行なっていた。

また、4月20日・21日には初の単独東京ドーム公演『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』を開催。2024年の11月に神奈川のKアリーナ横浜公演を皮切りにスタートした同ツアーを締め括る。

