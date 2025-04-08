¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÁá¼Â¡¦ÏÂÀô¼Â´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×ÇØÈÖ¹æ£±ÊÑ¹¹¡¢£±Ç¯À¸£²¿Í¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ÎÍýÍ³
¢¡½Õµ¨¹â¹»ÌîµåÅìµþÅÔÂç²ñ¡¡¢¦£²²óÀï¡¡Áá¼Â£±£°£ø¡½£°½çÅ·¡á£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£¸Æü¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ü¥ó¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¬²¦»Ò¡Ë
¡¡º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áá¼Â¤¬½çÅ·¤Ë£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç½é¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤¦£±£´£±¥¥í±¦ÏÓ¡¦¾®Ëóñ¥ÂÁ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£µ²ó¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£¸Ã¥»°¿¶¤È²÷Åê¡£ÇØÈÖ¹æ£±¤òÂ÷¤·¤¿ÏÂÀô¼Â´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢»Ø´ø´±¤ÏÇØÈÖ¹æ£±¤ò¼ç¾¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦ÃæÂ¼¿´Âç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²Ç¯À¸¤Î¾®Ëó¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤À¤«¤é¡£ÇØÈÖ¹æ£±¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÃæÂ¼¤ÏÃæÂ¼¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡£Åê¼ê¤âÃæÂ¼¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢½©ÅÄæÆ¿¿¤é£±Ç¯À¸¤¬£²¿Í¡¢Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£½©ÅÄ¤Ï£µ²óÀèÆ¬¡¢ÂåÂÇ¤Ç¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ì¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£ÏÂÀô´ÆÆÄ¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂåÂÇ¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Ä¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡£²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÌÌÇò¤¤Áª¼ê¡£´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Â¾¤Î£±Ç¯À¸¤¿¤Á¤ÎÆ®Áè¿´¤Ë¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢¤â¤Á¤í¤óÌÜ»Ø¤¹¤ÏÅìµþ¤ÎÄºÅÀ¤À¡£¡Ö´ØÅì¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¶¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸ø¼°Àï¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÈÎÏ»î¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¡££µ·î¤Ë°ñ¾ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½Õµ¨´ØÅìÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ìÀÚÉä¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢Àè¤ò¸«¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ê¼¡Àï¤È¤Ê¤ë¡ËÅÚÍËÆü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÌ¾¾¡£ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¡¢Ì¾Ìç¤¬¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤ØÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë