ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü·Þ¤¨Â©»Ò¤¬Çã¤Ã¤¿ºù¤Î¼Ì¿¿ÈäÏª¡Ö¥Þ¥Þ»×¤¤¤ÇÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/08¡Û²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬4·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤¬Â£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Â©»Ò¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¸ø³«
¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤È¤Ê¤ëÆ±Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê³ÎÇ§¤´¤È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÀÆü¤Î½éÆü¤Ø¸þ¤±¤Æ¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤¯Ãæ¡¢Â©»Ò¤¬¶á½ê¤Î²Ö²°¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ºù¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·ÈÂÓ¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤Èºù¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÍ§¿Í¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤ÎLINE¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¡£ºù¤Ï²ÖÉÓ¤ËÀ¸¤±¤é¤ì¤ÆÂçÀÚ¤½¤¦¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤²È¶ñ¤ä³¨²è¤â¤Á¤é¤ê¤È±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Í§¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÉÍºê¤Ï¡Ö¤¢¤¡¤½¤¦¤«¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸28Ç¯ÌÜ¤¬¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤Èº£º¢µ¤ÉÕ¤¯¡£4·î8Æü¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¤è¤êTA¡ÊÉÍºê¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ¬¡Ë¤ÎÆü¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤«¤éËº¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ï¤¿¤·¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤À¤Ê¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿´¤«¤é¤ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÉ±¡¢°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥Þ»×¤¤¤ÇÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¤Êºù¤À¤Í¡×¡Öº£Ç¯¤â¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÍºê¤Ï2020Ç¯1·î1Æü¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2019Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2021Ç¯5·î1Æü¡¢Âè2»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Â©»Ò¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¸ø³«
¢¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡ÖÂ©»Ò¤¬¶á½ê¤Î²Ö²°¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ºù¡×ÈäÏª
¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤È¤Ê¤ëÆ±Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê³ÎÇ§¤´¤È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÀÆü¤Î½éÆü¤Ø¸þ¤±¤Æ¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤¯Ãæ¡¢Â©»Ò¤¬¶á½ê¤Î²Ö²°¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ºù¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·ÈÂÓ¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤Èºù¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÍ§¿Í¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤ÎLINE¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¡£ºù¤Ï²ÖÉÓ¤ËÀ¸¤±¤é¤ì¤ÆÂçÀÚ¤½¤¦¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤²È¶ñ¤ä³¨²è¤â¤Á¤é¤ê¤È±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿´¤«¤é¤ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÉ±¡¢°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥Þ»×¤¤¤ÇÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¤Êºù¤À¤Í¡×¡Öº£Ç¯¤â¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÍºê¤Ï2020Ç¯1·î1Æü¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2019Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2021Ç¯5·î1Æü¡¢Âè2»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û