アクションポーズ重視の上半身を採用。「創彩少女庭園」より「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】」が9月に発売「ドリーミングスタイル」もコトブキヤショップ限定で10月に発売
【薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】】 9月 発売予定 価格：8,250円 【薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン】 10月 発売予定 価格：8,250円
9月 発売予定
10月 発売予定
コトブキヤは、プラモデル「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】」を4月8日11時より予約受付を開始した。発売は9月を予定し、価格は8,250円。
本商品は同社プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より桃桜高校・制服姿の「薬師寺 久遠」をプラモデル化したもの。
「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】」は薬師寺久遠がキャラクターを演じていない日常の姿が表現され、新規造形の巫女さんのような後ろで結った髪型パーツが採用されている。表情パーツは「微笑み顔」「ファンサ顔」「笑顔」の3種類。
上半身は「篝火 真里亞・衣装」を流用しており、「肩の引き出し関節」、「肘の二重関節」、「胸部・腹部の前後左右への捻り可動」により様々なポージングが可能。オプションパーツとしてボイスドラマで描かれていた好物のアイスキャンデーが付属し、「通常」「食べかけ」「完食（あたり棒）」の3種類をシチュエーションに合わせて楽しむことが可能。
また、コトブキヤショップ限定商品「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン」はどこか懐かしい配色を目指した少し緑がかったグレーをメインカラーとしたものとなっている。
薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】
9月 発売予定
価格：8,250円
□「コトブキヤオンラインショップ」の「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】」ページ
コトブキヤショップ限定特典「ヘアアレンジパーツ」
薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン
10月 発売予定
価格：8,250円
□「コトブキヤオンラインショップ」の「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン」ページ
(C) KOTOBUKIYA