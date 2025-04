ドロッと濃く、スパイスの香りが立った個性的な味。それゆえ一度食べたら忘れられず、コアなファンを獲得してきた。薄めのロースカツは噛み締めるとソースと肉の旨みが口の中に広がり、ある種ジャンキーなものへの欲を満足させてくれる(撮影:今井康一)

黄色い店舗にゴリラのロゴマークでおなじみの、カレー屋『ゴーゴーカレー』。食べたことがなくても「ああ、あのブランド」と思い当たる人は多いのではないだろうか。

ステンレス製のお皿にドロッとしたルーとカツ、キャベツの千切りが盛られ、それらをフォークで食べるという「金沢カレー」の存在を全国区に押し上げた立役者でもある。

2004年、東京の新宿に1号店をオープン。以降、右肩上がりに店舗数を増やし、現在、国内外に約110店舗を展開する。



ご当地カレーである金沢カレーの1ブランド、ゴーゴーカレー。このところ海外展開を加速させており、インドネシアには2年で17店舗まで拡大した(撮影:今井康一)

意外にもインドネシアで人気

そんなゴーゴーカレーの店がインドネシアで増えている。2025年2月24日にオープンした「ゴーゴーカレー トランス・スタジオ・モール マカッサル店」で17店目となった。

世界一のムスリム人口を誇るインドネシアで、日本のご当地・カツカレーが人気とは、やや意外に思われる。

ちなみに、日本でカレー店の店舗数1位(1203店舗)のカレーハウスCoCo壱番屋は海外12カ国・地域に216店舗(いずれも2025年2月度時点)。老若男女に好まれる飽きのこない味は「日本のカレー」の王道とも言え、世界に広がるのも頷けるのだが……。



「ゴーゴー」の由来は、元プロ野球・松井秀喜選手の背番号「55」に創業者の宮森宏和氏が強いこだわりを持っていたからと言われている(撮影:今井康一)

創業時より海外を意識

ゴーゴーカレーの海外展開の歴史は意外と長い。創業時よりニューヨークへの展開を目指し、2007年に開店したニューヨーク1号店のほかにNY2号店などアメリカでは5店舗。さらに直近ではハワイ店、インドネシアでの店舗展開に加えて、現在フランスのパリでもポップアップストアを展開中だ。

これら最近の海外への本格展開を一手に引き受けるのが、2023年3月に創業者の宮森宏和氏からバトンを託された西畑誠社長だ。Yahoo、Apple、Google、メルカリなど錚々たる企業で経験を積んだIT畑の人物である。



2023年3月からゴーゴーカレーグループの社長に就任した西畑誠氏。数々の大手IT企業で手腕を発揮し、近年ではフードデリバリーのドアダッシュや、同社が買収したウォルトで経営に携わる。元来ゴーゴーカレーのファンで、箱買いして自宅に常備。九州出身のため「男児」の通称で馴染まれているそうだ(撮影:今井康一)

畑違いである飲食業の社長に就任した経緯について次のように説明する。

「宮森氏とは旧知の仲で、長年お会いしている間にこの会社を世界一のカレーの専門商社にしたいからと、社長職を打診された。自分自身がもともとゴーゴーカレーが大好きで、魅力ある商品だと感じていた。ビジネスモデルとしても『世界でも成功できる』と感じ、躊躇なく引き受けた」(西畑社長)

世界に通用する3つの理由

西畑氏に成功を確信させたのはどんな要素だったのか。

1つが、日本食ブームの追い風だ。海外の日本食レストラン数は増加し続けており、2023年は約18.7万店。コロナ禍を挟んだ2021年の約15.9万店からも、約2割増加している(海外における日本食レストラン数の調査結果(令和5年・農林水産省)より)。

なお補足すると、上記の理由に加え、少子化による国内市場縮小、円安などを理由に多くの飲食チェーンが海外展開に舵を切っている。ゴーゴーカレーにとっても、これらの要因は切実だろう。

2つ目は、多くの人を魅了するカレーの底力だ。

世界の食を紹介するサイトTasteAtlasの「世界の伝統料理ベスト100」2022年版で、日本のカレーが1位に選ばれ話題となった。寿司やラーメンはよく知られて海外に店舗も増えているが、日本のカレーはまだ広がっておらず、ビジネスの可能性が大きい。

3つ目は、カレーというメニューの再現性の高さ。寿司やラーメンは経験を積んだ職人が必要だが、カレーは完成したルウさえあれば、少ないオペレーションで美味しいカレーライスが提供できる。

そこでものを言うのが「レトルト」という手法。レトルトパウチはかさばらず、常温で1年以上保存できる利点がある。輸送効率もよく、海外にも船便で送ることができる。

レトルトの活用で、人件費を抑えつつ高品質で規模の拡大を見込むことができるのだ。これは西畑氏が経験してきた、ITの図式と同じだ。「技術によって効率化でき、スケール拡大が容易になるのは、ITの世界と似たところがあると感じた」。

実はゴーゴーカレーの成長には、レトルトの技術が欠かせなかった。

ゴーゴーカレーの事業は大きく2つあり、1つがもちろん店舗運営。そしてもう1つ、業務用および家庭用レトルト商品も、店舗運営と肩を並べる規模に拡大してきているのだそうだ。

業務用とは、学食や社食、一般の飲食店などに販売するルウのこと。

ゴーゴーカレーで提供しているものとは味が若干異なり、「ゴーゴーカレー監修の金沢カレー」という扱いになるそうだ。ガストなどでも展開されている。

そして個食用のレトルトパウチも重要な商品ジャンルだ。一般的に、レトルトカレーの需要は数年前から高まっていたが、とくにコロナ禍の巣ごもり需要で大きく伸びた。

ゴーゴーカレーにおいても、これまで家庭用レトルト商品で限定味やコラボ商品を多く販売しており、コロナ禍を機に販売が伸びているだけでなく、多彩さという、ブランドの魅力形成にも一役買っているのだ。



ゴーゴーカレーの成長に不可欠で、海外展開においても中心的な役割を果たすのがレトルトの技術。常温で保存でき、賞味期限が1年半と長く、輸送効率もよい。人件費を抑えながら安定した品質を担保できるなど、メリットだらけだ(撮影:今井康一)

そして今後の海外展開拡大においても、レトルトのメリットが今まで以上に発揮されることになる。

なお、ゴーゴーカレーの店舗で提供しているのは、製造後すぐにチルド輸送したルウ。レトルトは殺菌のため加圧加熱されることから、風味などが若干異なる。チルドはその点、作りたてに近い味を味わえるのだが、反面、賞味期限は短くなる。

以上3つが、西畑氏に「これなら世界で成功できる」と思わせた要素だった。ただ、これだけなら、当てはまる日本のカレーチェーンは多いだろう。

国・地域による食文化の違いが課題

西畑氏が注目したのは、いったん食べたら忘れられない、ゴーゴーカレーの「個性」だった。

「ニューヨーク1号店のオープン当初は、在米日本人のお客さんが多かった。しかしインパクトあるロゴと個性的な味が結びついて徐々に顧客が広がった。来日外国人にインタビューするテレビ番組で『ゴーゴーカレーを食べるために日本にきた』というコメントを見たこともある」

ゴーゴーカレーの個性は、なんとインドネシアでのビジネスにも結びついた。インドネシアの店舗を運営するオーナーも、実はゴーゴーカレーの大ファンだった。ニューヨークで食べたゴーゴーカレーが忘れられず、「自国でも食べたい」とインドネシアでの展開を持ちかけてきたのだという。現地で商業施設などを複数展開しているやり手の実業家だったので、前述したようなスピード展開が実現できた。

他にも海外からの引き合いは数多く寄せられているという。店舗という形だけでなく、学校や工場の給食としての展開もすでに始まっている。スーパーなどでの個食用レトルトパウチの販売も大いに期待できるそうだ。

常に慎重に検討しているのは国・地域による食文化の違いだ。例えば展開が進んでいるインドネシアはムスリムが85%を占めるため、ハラル認証が必要だ。現在のところ地域を選んで出店しており、年内にハラル認証を取得の予定だ。



インドネシアのゴーゴーカレーの店舗(写真:Copyright by Go Go Curry Indonesia)

一方国内においては、客層を女性や若年層にも広げるのが課題。対策としては、他の企業・ブランドやキャラクターなどとのコラボレーションや、SNSによる戦略を講じている。

例えば新規客層開拓のために現在力を入れているのが、ロゴのゴリラを使ったSNS発信。なんとメスなのだそうで、「ゴリ子ちゃん」の名前で活動を開始しているらしい。

大きな可能性が広がる海外市場に乗り出したゴーゴーカレー。そこで最も大きな強みとなるのは、創業者の宮森氏から始まる、強烈な個性だった。そしてバトンを受け継いだ西畑氏が、その個性をITの手法で広く展開していく。日本から世界のメジャーを目指す、同社の今後の動向が注目される。



ロースカツ2枚、エビフライ、ソーセージ、ゆで卵と、たんぱく質満載のメジャーカレー。名称は「メジャーリーグ」に由来する(撮影:今井康一)

(圓岡 志麻 : フリーライター)