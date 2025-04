浜崎あゆみがデビュー28年目に突入した本日4月8日に、ニューシングル「mimosa」を配信リリースした。「mimosa」は、フジテレビ系 月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』主題歌として書き下ろされた楽曲。“ひとつだけ昔の自分にかけてあげられるとしたならどんな言葉にしますか?”という問いから始まる同曲は、優しくそっと背中を押し、聴く人の心に寄り添う、誰もが共感できる人生の応援歌となっている。

作曲は「Days」「Key 〜eternal tie ver.〜」などを手掛けた多胡邦夫、アレンジは中野雄太という、浜崎あゆみのヒット曲を数多く手掛けたクリエイティヴチームを迎え、浜崎あゆみらしい王道ミディアムナンバーに仕上がっている。浜崎あゆみが月9ドラマ主題歌を手掛けるのは2000年リリースの「SEASONS」(ドラマ『天気予報の恋人』主題歌)以来、25年ぶり。『最後から二番目の恋』シリーズでは、2012年の第1期に「how beautiful you are」、2014年の第2期に「Hello new me」が主題歌となっており、本作で3作連続の起用となる。ドラマ放送は、4月14日21時からスタート。11年という時を経て描かれる、登場人物たちの流れゆく人生模様を主題歌「mimosa」とともに楽しみにしていてほしい。なお、浜崎あゆみは本日4月8日、LaLaアリーナ TOKYO-BAYにて開催される日本公演を皮切りに、アジアツアー <ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.->をスタートさせる。