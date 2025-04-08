羊文学、自身最大規模のアジアツアーは全8都市9公演
羊文学が今秋、自身最大規模のアジアツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞を開催する。全8都市9公演の規模で実施される同ツアーの開催都市が発表となった。
◆羊文学 画像
アジアツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞は、9月15日の大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコクを回り、10月9日および10日の日本武道館2daysといった全8都市9公演で開催される。アジア各都市の会場やチケットの情報などは後日発表される予定だ。
■＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞
09月18日(木) ソウル
09月20日(土) 上海
09月21日(日) 北京
09月23日(火) 広州
09月26日(金) 台北
09月28日(日) バンコク
10月09日(木) 東京・日本武道館
10月10日(金) 東京・日本武道館
▼日本公演詳細
09月15日(月/祝) 大阪城ホール
open17:00 / start18:00
全席指定：前売8,500円(税込)
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：清水音泉 後援：FM802
（問）清水音泉 06-6357-3666
10月09日(木) 日本武道館
open18:00 / start19:00
全席指定：前売8,500円(税込)
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：ホットスタッフ 後援：J-WAVE
（問）スマッシュ 03-3444-6751
（問）ホットスタッフ 050-5211-6077
10月10日(金) 日本武道館
open18:00 / start19:00
全席指定：前売8,500円(税込)
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：ホットスタッフ 後援：J-WAVE
（問）スマッシュ 03-3444-6751
（問）ホットスタッフ 050-5211-6077
【オフィシャル2次先行受付(大阪城ホール公演／日本武道館公演)】
受付期間：4月7日(月)12:00〜5月11日(日)23:59
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/
■＜HYPER JAPAN Festival 2025＞
7月19日(土) 10:00-20:00 London,UK@Olympia Events
7月20日(日) 10:00-17:00 London,UK@Olympia Events
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