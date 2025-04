ジョン・シナ主演のDCドラマ「ピースメイカー」シーズン2が、2025年8月21日より米Maxにて配信開始となることが明らかとなった。シリーズの監督を務めるジェームズ・ガンが伝えた。

「ピースメイカー」は、『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)の人気キャラクター、ピースメイカー/クリストファー・スミスを主人公に描くシリーズ。シーズン1は2022年にリリースされた。

ジェームズ・ガンは自身のを通じて「地球の平和(ピース)までの日数をカウント中。昨日、シーズンプレミアのDI&ミックス作業をを終えたばかりで、今までで一番お気に入りのひとつだ。DCスタジオの『ピースメイカー』シーズン2は8月21日にMaxで近日公開」とコメント。待望となるシーズン2の配信開始日を発表した。

Counting the days until Peace on Earth. I just finished the DI & Mix on the Season Premiere yesterday and wow it’s one of my favorite things ever. DC Studios’ Season 2 coming soon only on August 21.