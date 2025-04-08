ÇµÌÚºä¡¦°æ¾åÏÂ¤¬£²£¶Ç¯¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÂç²Ï½é½Ð±é¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½¨µÈ¤ÎÂ¦¼¼¡¦Ãã¡¹Ìò¤Ä¤«¤à
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£¸Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ëË¿Ã½¨Ä¹¤Î·»¡¦½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ÎÂ¦¼¼¤È¤Ê¤ëÃã¡¹¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âç²Ï½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿°æ¾å¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Âç²Ï¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀèÇÚ¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤ò¸«¤¿¤³¤È¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãã¡¹¤ÏÀõ°æÄ¹À¯¤È¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎËå¡¦¤ª»Ô¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Ãã¡¹¡¢½é¡¢¹¾¤Î¡ÈÀõ°æ»°»ÐËå¡É¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¤«¤¿¤¤Ç¤¢¤ë½¨µÈ¤ÎÂ¦¼¼¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¡£Ãã¡¹¤Î°õ¾Ý¤ÏÅö½é¡Öµ¤¤Î¶¯¤¤½÷À¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ø¤Ö¤¦¤Á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤Îºö¤ò¼è¤í¤¦¤È¶¯¤¯Î©¤ÁÂ³¤±¤¿½÷À¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·ã¤·¤¯À¸¤¤¿¤³¤ÎÃã¡¹¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ä¤Ê¤ê¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£