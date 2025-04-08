ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¹ñÆñ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¾õ¶·¤À¡×¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÉÃ´Åö¤ËºÇÂ¦¶á¤ÎÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤òµ¯ÍÑ¡¡ÆüËÜÂ¦¤«¤éÁÐÊý¤¬Ã´Åö³ÕÎ½¤Î»ØÌ¾¤òÄó°Æ
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÃ´Åö³ÕÎ½¤ËÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¹ñÆñ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¾õ¶·¤À¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÖÂô»á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤ÎÂÇ³«¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÀÖÂôÎ¼Àµ ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã
¡ÖÁíÍý¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢°ú¤Â³¤´Ø·¸¾ÊÄ£¤È¤â¶¨ÎÏ¡¦Ï¢·È¤Î¾å¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤òµó¤²¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤±¤µ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡È¹ñÆñ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ÏÁíÍý¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤À¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖÂô»á¤òÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Ö½ê´ÉÊ¬Ìî¤Î¾õ¶·¤ä¡¢ËÜ¿Í¤Î¼êÏÓ¤ä·Ð¸³¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨ÁíÍý¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤±¤µ¡¢Á´³ÕÎ½½ÐÀÊ¤Î¡ÖÁí¹çÂÐºöËÜÉô¡×¤ò³«¤¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¢§ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò½½Ê¬¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¢§³°¸òÌÌ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¡¢¢§¹ñÆâ»º¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤³¤È¤Î3ÅÀ¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁÐÊý¤¬Ã´Åö³ÕÎ½¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆüËÜÂ¦¤«¤éÄó°Æ¤·¤¿¡£Ã´Åö¤ò·è¤á¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤â¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£