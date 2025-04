記事よりも動画の方が楽だから……。本当は「文字」を読まないといけないと思いつつ、気づいたら動画ばかり見てしまうという経験は、誰しも心当たりがあるのではないだろうか。それは海外でも顕著な傾向のようで、特に欧米の各メディアは「若者の文字離れ」に頭を抱えているのだという。世界のメディア業界をめぐって、今何が起こっているのか。権威ある二人のメディア研究者が明かす。取材・文=湯浅大輝(フリージャーナリスト)

***

「当協会の2023年の調査によれば、世界のニュースメディア(デジタルを含む)の収入構造は、49%が読者から、40%が広告収入で、セミナー事業など他の収入源は11%に過ぎません。要するに、メディアは今も昔も『読者』か『広告主』からしか主な売上を得られないのです」

欧米でも若年層の文字離れが深刻だという

こう語るのは、国際ニュースメディア協会(International News Media Association)研究員のグレッグ・ピチョッタ(Greg Piechota)氏。ポーランドの全国紙で約20年勤務した後、英オックスフォード大や米ハーバード大で研究員を務めた経験がある。

「いくら商売が厳しいと嘆いたところで、今さら広告収入が豊富だった紙の黄金時代に戻れるはずもない。デジタル広告で稼ぐか、読者から直接お金を得るか、メディアの選択肢は二つに一つなのです」(同)

ニュースサイトが生き残るには……

一方で、日本では主流となっている「無料記事による広告モデル」は厳しい状況が続く。

ロイタージャーナリズム研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)研究員で英BBCのデジタルシフトに貢献した主要人物の一人、ニック・ニューマン(Nic Newman)氏は、無料記事の閲覧による広告で稼ぐ仕組みは「早晩行き詰まる」と予測する。生成AIを活用した検索が普及すると、無料記事は「(生成AIの)データ引用元」になるのがオチで、掲載元の出版社にはお金が落ちなくなるからだ。

「読者か広告」で稼ぐしかないのにネット広告はジリ貧──。こうした状況であるからこそ、ピチョッタ氏もニューマン氏も、ニュースサイトの生き残りは読者に直接課金してもらう「サブスク」にしかないと口を揃えるのだ。

深刻な「読解力不足」

ここで大きな壁となっているのが、「若者の文字離れ」だ。

「好調なエコノミストのような媒体でさえ、サブスク読者の平均年齢は55歳程度だと推測されます。紙媒体が約65歳だということを考えればマシなのかもしれませんが、依然として若年層の文字離れは深刻。スマホやSNSの普及で若い人の読解力が落ちていて、欧米でも高学歴の若者でさえ長文記事を読めません」

一方で、

「若い人は長文記事に耐えうる読解力を持っていないからといって『優れたストーリーに触れたい』という欲求を持っていないわけではないのです。ドキュメンタリーやインタビューなど、物語性のある動画に若者も敏感に反応します。雑誌社の編集部は構造的に中高年が多くなってしまうのでしょうが、若い編集者もチームに組み入れて、若者に響きやすいような動画をつくっていく必要があるでしょう」

そう“文章以外の活路”を説くのだ。

〈有料版の記事【「ジリ貧」の“オールドメディア”は生き残れるか 世界のメディア研究者が提言する「10%の知的エリート」に届けるサブスク戦略】では、文字離れが顕著な若者を引き寄せるための“もう一つの方法”や、新聞・雑誌系サブスクメディアの“成功例”と“失敗例”、ピチョッタ氏とニューマン氏による「日本のメディア業界への提言」などについて詳述している〉

湯浅大輝(ゆあさ だいき)

フリーランスジャーナリスト。同志社大学在学中に米アリゾナ州立大学へ交換留学。卒業後、記者としてのキャリアを開始し、経済メディア、小売専門誌を経て独立。教育、小売、海外スタートアップ、国際情勢、インフラなど多様なテーマを取材・執筆している。過去携わった書籍に『フリースクールを考えたら最初に読む本』(主婦の友社)、主な特集記事に「出生数75.8万人の衝撃」「奈良のシカ」(ともにJBpress)、「リニア 20世紀最後の巨大プロジェクト」(NewsPicks)、「精肉MDの新常識」(ダイヤモンド・チェーンストア誌)など。

デイリー新潮編集部