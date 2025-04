全国のスシローにて「大切り天然インド鮪赤身1貫」を税込100円〜期間限定で販売開始。

さらに、九州のうまいもんが集結する「九州うまかもん祭」も同時開催されます☆

スシロー「大切り天然インド鮪赤身1貫/九州うまかもん祭」

期間:2025年4月9日(水)〜4月20日(日)

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では販売されません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施されません

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生し、40年以上にわたって徹底したこだわりを貫く回転すし「スシロー」

2025年4月9日より全国のスシローでは、スッキリとした鮪本来の旨みを味わえる“天然インド鮪赤身”を大切りにした「大切り天然インド鮪赤身1貫」を特別価格で提供されます!

南半球からの贈り物ともいえる大ぶりなネタを、2025年4月9日より税込100円〜で販売。

さらに、九州のうまいもんがスシローに集結する「九州うまかもん祭」も同時開催されます☆

大切り天然インド鮪赤身1貫

販売期間:2025年4月9日(水)〜4月20日(日)

価格:100円(税込)〜

販売予定総数:294万食 ※販売予定総数が完売次第終了

天然のインド鮪の赤身は鮮やかな色合いで、酸味と甘味のバランスがとれた深い味わい。

店内で解凍・大切りにしたこだわりのネタが、期間限定でお得に楽しめます!

九州うまかもん祭

期間:2025年4月9日(水)〜4月20日(日)

2025年4月9日より開催するスシローの「九州うまかもん祭」

九州各地の郷土料理や有名素材を使った、美味しいメニューが登場します☆

九州うまかもん名物 5種盛り

販売期間:2025年4月9日(水)〜4月20日(日)

価格:680円(税込)〜

販売予定総数:34万食 ※販売予定総数が完売次第終了

盛り合わせ内容:九州名物 博多明太子の中巻、九州名物 ごま香る炙り馬刺しにぎり、九州名物 千切り馬刺しにぎり、九州産そでいか、九州名物 サバのりゅうきゅう漬け包み

お持ち帰り:不可

九州のさまざまなグルメが一皿で堪能できる「九州うまかもん名物 5種盛り」は、「九州うまかもん祭」の目玉メニュー。

博多明太子の中巻やごま香る炙り馬刺し、千切り馬刺しなどが一度に味わえます。

さらに、ねっとりとした食感と甘みを楽しめるそでいかや、大分の郷土料理をイメージした特製ダレに漬けたサバのりゅうきゅう漬け包みも楽しめる一皿です!

〆ときさば

販売期間:2025年4月9日(水)〜4月20日(日)

価格:120円(税込)〜

販売予定総数:57万食 ※販売予定総数が完売次第終了

「〆ときさば」は、五島・対馬海域で旬の時期に獲れた、400g以上の良質な真さば。

脂のりが良く、締まった身は、上品な味わいです☆

一本釣り鰹のたたき

販売期間:2025年4月9日(水)〜4月20日(日)

価格:120円(税込)〜

販売予定総数:73万食 ※販売予定総数が完売次第終了

鹿児島産の素材を使った「一本釣り鰹のたたき」

一本釣りにした鰹だからこその美味しさを堪能できます☆

漬けまぐろのひゅうが丼風にぎり

販売期間:2025年4月9日(水)〜4月29日(火・祝)

価格:180円(税込)〜

販売予定総数:29万食 ※販売予定総数が完売次第終了

「漬けまぐろのひゅうが丼風にぎり」は、大分の名物である漁師飯をイメージ。

ご当地グルメをスシローの店舗で味わえます!

あぐー豚の炙り

販売期間:2025年4月9日(水)〜4月20日(日)

価格:260円(税込)〜

販売予定総数:25万食 ※販売予定総数が完売次第終了

「九州うまかもん祭」には、肉すしも登場。

「あぐー豚の炙り」は、沖縄のブランド豚を使用したメニューです。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

※ブラックペッパーを使用しています

宮崎牛しぐれ煮包み

販売期間:2025年4月9日(水)〜4月20日(日)

販売予定総数:22万食 ※販売予定総数が完売次第終了

持ち帰り:不可

「九州うまかもん祭」に登場する、もうひとつの肉すしは「宮崎牛しぐれ煮包み」

宮崎牛を使用し、お肉を使ったメニューも楽しめます!

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

とり天にぎり

販売期間:2025年4月9日(水)〜4月20日(日)

販売予定総数:29万食 ※販売予定総数が完売次第終了

大分名物のとり天も「九州うまかもん祭」に登場。

サクサク食感のとり天とシャリの旨味が口いっぱいに広がります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

九州甘口醤油

相性の良いネタ:まぐろ、いか、えび、サーモンなど

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施していません

「九州うまかもん祭」に合わせて、ネタのうまさを引き立てる「九州甘口醤油」もラインナップ。

とろみのある甘口醤油が、ネタによく絡みます。

「よしみ屋ラーメン」監修「鹿児島豚骨ラーメン」

販売期間:2025年4月9日(水)〜4月20日(日)

価格:450円(税込)〜

販売予定総数:31万食 ※販売予定総数が完売次第終了

持ち帰り:不可

サイドメニューとして、県外からも人が訪れる鹿児島ラーメンの人気店「よしみ屋ラーメン」監修のメニューが登場。

「九州うまかもん祭」では「鹿児島豚骨ラーメン」が楽しめます。

ベースとなる豚骨の旨みに鶏の旨みも感じる上品なスープは、スッキリと優しい味わいの中にもキレがあり、飲み干したくなる一杯です!

※監修元で提供されるメニューとは異なります

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

南半球からの贈り物・天然インド鮪の赤身を大切りで楽しめるほか、九州のうまいもんが集結するフェア。

スシローの「大切り天然インド鮪赤身1貫/九州うまかもん祭」は、2025年4月9日よりスタートです!

※写真はイメージです

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

