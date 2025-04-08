¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Ê¤é¤º¡ÄÂè5ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×4¹æ2¥é¥ó´Þ¤à3°ÂÂÇ¤Î³èÌö
ÂçÃ«¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇÃ£À®¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö4·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ²¦¼ê¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÆó»à»°ÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤È¤Ê¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬4¹æÆ±ÅÀ2¥é¥ó¡ª±¦ÍãÀÊ¤Ø4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯
¡¡»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½ªÈ×¤Ë2ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬4¡Ý6¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÂçÃ«¤â²÷µóÃ£À®¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4¹æ2¥é¥ó¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝ¼ê¤ò¶¯½±¤¹¤ë°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³½ÐÎÝ¤Ï¡Ö12¡×»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢0¡Ý2¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç±¦ÍãÀÊ¤Ø4¹æÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÊü¤ê¹þ¤ß¡¢5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î»°ÎÝÂÇ¡£¤¢¤ÈÆóÎÝÂÇ¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤ÏX¤Ç»°ÎÝÂÇ¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬5²ó¤Ë»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡ª¤³¤ì¤Ï¤³¤Î»î¹ç3ËÜÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡8²óÌµ»àÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]