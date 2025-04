BTS・J-HOPE、17万人熱狂の北米ツアー完走！いよいよ日本公演含むアジアツアーへ

「初のソロスタジアム公演は、僕にとって大きな意味を持ち、歴史そのもの」

【写真】J-HOPE、美人実姉と2SHOT

BTSのJ-HOPEは4月7日、アメリカ・ロサンゼルスのBMOスタジアムで開催された「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in LOS ANGELES」をもって、北米ツアーを盛況のうちに締めくくった。

J-HOPEはブルックリン、シカゴ、メキシコシティ、サンアントニオ、オークランド、ロサンゼルスと、全6都市・12公演を通じて約17万8000人の観客と交流し、その存在感を改めて証明した。

(写真=BIGHIT MUSIC)J-HOPE

特に、K-POPソロアーティストとして初めてBMOスタジアムのステージに立つという快挙を成し遂げたロサンゼルス公演は、開始前から大きな注目を集めていた。

さらに、新曲『Sweet Dreams(feat. Miguel)』のステージには、フィーチャリングで参加したMiguel(ミゲル)がサプライズ登場し、ツアーのフィナーレを華やかに彩った。

この日、J-HOPEは客席を埋め尽くしたファンに温かく挨拶をした後、『What if…』を皮切りに『Pandora’s Box』『Arson』『Trivia 起:Just Dance』『Hope World』など、自身のアイデンティティとストーリーが込められたステージを披露した。

『MIC DROP + Baepsae+ Dis-ease』『Chicken Noodle Soup(feat. Becky G)』ではダンサーたちと完璧なシンクロを見せ、『on the street(solo version)』『NEURON(with Gaeko, Yoon Mirae)」では観客と温かく交流し、会場の熱気を一層高めた。

(写真=BIGHIT MUSIC)J-HOPE(左)、Miguel

J-HOPEは隙のないライブと圧倒的なパフォーマンスでスタジアムを完全に掌握し、観客たちは熱狂的な歓声と大合唱で応えた。特に新曲『Sweet Dreams(feat. Miguel)』と『MONA LISA』のステージには、熱い反応が注がれた。

彼は『Sweet Dreams(feat. Miguel)』で甘さを届けた一方、『MONA LISA』では圧巻で色っぽいダンスで多彩な見どころを提供した。緩急を自在に操るそのパフォーマンスに、観客からは感嘆の声が上がった。

公演の終盤にJ-HOPEは、「今日は北米ツアーのフィナーレを飾る日です。最初は疑念や不安もありました。でも多くのことにぶつかって感じてみることで、自分を知り、世界を知ることができた気がします。それが真心となり、その真心が音楽となり、その音楽が皆さんへ届くのだと思います。その過程を共にしてくれるARMY(BTSファン)の皆さんに感謝し、愛しています。初のソロスタジアム公演は、僕にとって大きな意味を持ち、歴史そのものです。このステージは皆さんが作り上げてくれるものであり、すべては皆さんのおかげで一つになります。今回のツアー名のように、僕はステージにいるときが一番幸せです」と感想を述べた。

(写真=BIGHIT MUSIC)J-HOPE

海外メディアもJ-HOPEの北米ツアーに賛辞を送った。アメリカの経済誌『Forbes』は、「J-HOPEのコンサートは創造性と音楽の頂点を示す名作」と紹介し、「これまでの5都市でも同じセットリストで公演をしてきたにもかかわらず、彼はこの瞬間だけを一生待ち望んできたかのように、ステージ上で喜びと情熱を爆発させた。激しいダンスと絶え間ないライブパフォーマンスにもかかわらず、J-HOPEのエネルギーは決して乱れず、衰えることもなかった」と絶賛した。

『LA TIMES』は、「J-HOPEは公演都市が変わるたびに、どんどん進化していくように見える。彼は『HOPE ON THE STAGE』でラップと歌の境界を自然に行き来し、多彩なボーカルを披露した」と評価。BMOスタジアムに立った初のK-POPソロアーティストとしてのステージ掌握力と音楽的成長にも注目した。

なお、J-HOPEは4月12・13日のマニラ公演を皮切りに、「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in ASIA TOUR」に突入する。以降、埼玉、シンガポール、ジャカルタ、バンコク、マカオ、台北、大阪などでファンと対面する予定だ。

(記事提供=OSEN)

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。