¿·NISA¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤Ï²¿ÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¡Ö¹âÇÛÅö³ô¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤ò¤¹¤ëÊýË¡¡ÚÅê»ñ·ÏYouTuber¤¬²òÀâ¡Û
Åê»ñ¤Î´ðËÜ¤ÏÊ¬»¶¤Ç¤¹¤¬¡¢³ô²Á¤¬°Û¤Ê¤ë¹âÇÛÅö³ô¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ·ÏYoutuber¤«¤Ä¤ò»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÇã¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¡ª¥¼¥í¤«¤é5Ç¯¤Ç·î5Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ë¹âÇÛÅö³ô¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¿·NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÃÊÁ¿ô¤ÏÇ¯´Ö5¡Á6ÌÃÊÁ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¿·NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¿ÌÃÊÁ¤°¤é¤¤¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©
»ä¤ÏÌÃÊÁ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ê¡¢ÊÝÍÃæ¤ËÃÍÆ°¤¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤ÆÇäÇã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºÇÂç10ÌÃÊÁ¡¢100³ô¤¢¤¿¤ê¤ÎÅê»ñ¶â³Û¤ò¹Í¤¨¤ë¤È5¡Á6ÌÃÊÁ¤¬ÍýÁÛ¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐËèÇ¯ºÇÂç240Ëü±ß¤ò6ÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢6ÌÃÊÁ¡ß40Ëü±ß¤º¤ÄÅê»ñ¡£ÍâÇ¯°Ê¹ß¤âÆ±¤¸6ÌÃÊÁ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶ÑÅù¤ËÇã¤¤Áý¤·¤Æ³ÆÌÃÊÁ200Ëü±ß¤º¤Ä¤Ç±¿ÍÑ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¸ÄÊÌ³ô¤Î¾ì¹ç¡¢ËèÇ¯³ô²Á¤¬Âç¤¤¯ÃÍÆ°¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸ÌÃÊÁ¤ò5Ç¯¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Ä¤ß¤¿¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÇÇã¤¦¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë5Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´ÖÃæ¤Ë¶ÈÀÓ°²½¤Ç¸ºÇÛ¤ä³ô²Á¤ÎµÞÍî¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤Ä¤ß¤¿¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê»ñ¤·¤¿Ê¬¤ÎÇäµÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ÄÊÌ³ô¤ÎÃÍÆ°¤¤ÏÁá¤¯¡¢³ô²Á¤Ï5Ç¯´Ö¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢
¡¡¡5¡Á6ÌÃÊÁ¡¢ÍË¾¤Ê¹âÇÛÅö³ô¤òÁª¤Ö
¢¡¡¤½¤Î5¡Á6ÌÃÊÁ¤ËºÇÂç40¡Á48Ëü±ß¤º¤Ä¶ÑÅù¤ËÊ¬»¶Åê»ñ
£¡¡ÍâÇ¯¡¢¿·¤¿¤Ë5¡Á6ÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö
¤¡¡Æ±ÍÍ¤ËºÇÂç240Ëü±ß¤ò¶ÑÅùÊ¬»¶Åê»ñ
¥¡¡¤³¤Îºî¶È¤òºÇÃ»5Ç¯Â³¤±¤Æ1,200Ëü±ß¤ÎÏÈ¤òËä¤áÀÚ¤ë
¦¡¡5¡Á6ÌÃÊÁ¡ß5Ç¯¡á25¡Á30ÌÃÊÁ¤Ç±¿ÍÑ
§¡¡¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Î¼«Ê¬Íø²ó¤ê¤ò5¡ó°Ê¾å¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯
¤È¤¤¤¦Åê»ñÊýË¡¤¬ºÇ¤âÂÅÅö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Ë¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¤«¤Ä¤ò¼°¿·NISA¹âÇÛÅö³ôÅê»ñË¡¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¤Ê¤éÀµ³Î¤Ê¶ÑÅùÊ¬»¶Åê»ñ¤¬²ÄÇ½
¤¿¤À¤·ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç100³ôÃ±°Ì¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯´ÖºÇÂç240Ëü±ß¤ò40Ëü±ß¤º¤Ä6ÌÃÊÁ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³ô²Á¤¬°ã¤¦¤È¶ÑÅù¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð³ô²Á5,000±ß¤Î³ô¤ò100³ôÇã¤¦¤Ë¤Ï50Ëü±ß¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¡£1³ô¤¢¤¿¤ê40Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦Í½»»ÏÈ¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯´ÖÅê»ñ¶â³Û¤ò¤Û¤Ü¶ÑÅù¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¼è°ú¤Ç¤¹¡£100³ô°Ê²¼¤Î¸ÄÊÌ³ô¤ò³ô¼°»Ô¾ì³°¤Ç1³ô¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¿·NISA¸ýºÂ¤Ê¤éÇäÇã¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¤Ç¤â³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ³ô¼çÇÛÅö¤Ï¤¤Á¤ó¤È»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢1³ô¤Ç¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂ£Äè¤µ¤ì¤ëÃ¼³ôÍ¥ÂÔ°Ê³°¤Ï»Ô¾ì¤Ç¼è°ú¤Ç¤¤ëÃ±¸µ³ô¡ÊÄÌ¾ï¤Ï100³ô¡Ë°Ê¾åÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¸¢Íø¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÌ¾¾Î¤ÈÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¤ÎÄÌ¤ê¡£¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¡Ö¥ï¥ó³ô¡×¤ÎÇãÉÕ¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£ÇäµÑ¤Ë¤ÏÇäÇãÂå¶â¤Î0.55¡óÊ¬¡ÊºÇÄã52±ß¡Ë¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·NISA¸ýºÂ¤Ç¤ÎÇäµÑ¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¤¢¤È¤ÇÁ´³Û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¡Ö¤«¤Ö¥ß¥Ë¡×¡¢SBI¾Ú·ô¤Î¡ÖS³ô¡×¤Ê¤é¿·NISA¸ýºÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ç¤âÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¼ê¿ôÎÁ
¤³¤¦¤·¤¿Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¤ÎÇäÇã¤ÏÁ°¾ì»ÏÃÍ¡Ê¸áÁ°9»þ¤Ë¸áÁ°Ãæ¤Î¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤¿ºÇ½é¤Î³ô²Á¡Ë¡¢¸å¾ì»ÏÃÍ¡Ê¸á¸å0»þ30Ê¬¤Ë¸á¸å¤Î¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½é¤Î³ô²Á¡Ë¡¢¸å¾ì°ú¤±¡Ê¸á¸å3»þ30Ê¬¤Î¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î³ô²Á¡Ë¤È¤¤¤¦1Æü3²ó¤ÎÌóÄê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö³ô²Á¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÇã¤¦¡¿Çä¤ë¡×¤È¤¤¤¦À®¹ÔÃíÊ¸¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¡Ö¤«¤Ö¥ß¥Ë¡×¤Î¤ß¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ØÃÍÃíÊ¸¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌóÄê¤·¤¿³ô²Á¤Ë0.22¡ó¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ê¼ê¿ôÎÁ¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿·NISA¸ýºÂ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¼è°ú¤Ë¤â¼ê¿ôÎÁ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢·×²èÄÌ¤ê¡Ö240Ëü±ß¡àÌÃÊÁ¿ô¡×¤È¤¤¤¦¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤¬¤Û¤ÜÀµ³Î¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿·NISA¤Î¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤Ç¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤ò¹Í¤¨¤¿Åê»ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¤Ç¤â³ô¼çÇÛÅö¤Ï³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¿·NISA¸ýºÂ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢³ô¼çÇÛÅö¤ËÀÇ¶â20.315¡ó¤Ï¤«¤«¤é¤ºÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤ò
YouTuber
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÇã¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±! ¥¼¥í¤«¤é5Ç¯¤Ç·î5Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ë¹âÇÛÅö³ô¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÊ¸¤ò°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µºÜÆâÍÆ¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¤Î·ë²ÌÅù¤ËÊÔ½¸Éô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£