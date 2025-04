18もの麺の層！オカベ 夏季限定「極細めん」

オカベは、夏季限定「極細めん」の販売を2025年4月1日より開始しました。

オカベ 夏季限定「極細めん」

販売価格: 4,900円(税込)

内容量 : 極細めん(80g×3束)×10袋+今だけふしめん1袋プレゼント!

※ふしめん付きセットは10,000箱限定、無くなり次第終了です。

※ふしめんは「極細ふしめん」か「オカベの麺ふしめん」のいずれかになり、選べません。

細いのにコシが強くのど越しツルツルで、昨シーズンは約450万食を売り上げた大好評の商品です。

今だけ10,000箱限定で、「極細ふしめん」もしくは「オカベの麺ふしめん」のいずれかのプレゼントつきです。

■オカベの麺づくりへのこだわり

・厳選した素材と職人技

麺づくりの基本は、小麦粉・塩・水のみ。

シンプルなだけに素材の味がストレートに感じられます。

そのため、素材は丁寧に厳選したものを使用しています。

小麦粉は小麦の中心部分のみ…お米に例えるなら、大吟醸に使う部分のみを使用しており、これが雑味のない甘みを生み出します。

塩は小麦粉の甘みを最大限に引き立たせるよう、並塩と自然塩(伯方の塩とうず塩)を絶妙な割合でブレンドしています。

これらの厳選した素材を、熟練の麺職人たちが日々の気温や湿度によって最適なバランスに調整しています。

・美味しさが決まる“18の麺の層”

オカベの麺は、3本の帯を1本に、2本の帯を1本にと三つ編みを編んでいくように何度も繰り返し、最終18もの麺の層を作り出します。

麺を休ませながらこの工程を丁寧に行うことで、ソフトでありながらもコシの強い麺になります。

18層にも重なった麺の帯

・オカベの一番の特徴、“ねじり”

オカベでは、徳島県の半田地域に約300年前から伝わる半田そうめんの伝統製法に加えて、“ねじり”をしっかり効かせているところがポイントです。

この工程により、麺の組織がらせん状になり、コシが強くのど越しの良い麺ができあがります。

ねじりまき

■オカベの「極細めん」の特長

1. 18層で一番美味しい極限の細さ

オカベの麺の強いコシと弾力を残しながら、この細さまで延ばすのは長年携わっている麺職人でさえ至難の技。

“ねじって、鍛えて、延ばす”を繰り返し、1本に18もの麺の層をつくりながら、細く延ばして出来上がる「極細めん」は、細いのにコシがあり、抜群ののど越しが味わえます。

2. 夏季だけの期間限定販売

麺職人でも苦労するほどの手間と時間を要するため製造が難しく、毎年夏の時期だけの限定販売となっています。

昨シーズンには約450万食以上を売り上げたほど、例年夏の時期にご好評をいただいています。

お好きな薬味と合わせてぶっかけ極細めんで楽しめます。

ぶっかけ極細めん

ふしめん付き極細めんセット

■株式会社オカベについて

同社は、徳島県半田に約300年続く伝統の手延べ製法で半田そうめんを製造・販売しています。

半田そうめんの材料は小麦粉・塩・水とシンプルだからこそ厳選した素材を使用しており、麺職人が毎朝3時から丹精込めて麺づくりに励んでいます。

歴史ある半田そうめんを製造する会社の中では後発となる同社ですが「歴史や実績のない会社やけん、とにかくおいしいもんをつくらんといかん」という先代の想いを胸に、日々試行錯誤を繰り返しながら社員一同、おいしい麺をお届けするために頑張っています。

オカベ工場外観

