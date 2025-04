『スター・ウォーズ』のドラマシリーズ「マンダロリアン」に登場する「グローグー」の生活雑貨が、アイアップから続々ラインナップ。

マスコット付きジュートバッグや「グローグー」と「ポッド」をペアにしたフットウォーマー、おもわずギュッとしたくなるおくるみハンカチなどが発売されます☆

アイアップ『スター・ウォーズ』ドラマシリーズ「マンダロリアン」グローグーグッズ

発売日:2025年3月28日(金)

販売店舗:アイアップ公式オンラインショップ、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」など

アイアップから『スター・ウォーズ』のドラマシリーズ「マンダロリアン」の人気キャラクター「グローグー」をモチーフにした生活雑貨が登場。

バッグやフットウォーマー、ハンカチなど、普段使いできる4つのグッズが発売されています。

「グローグー」のグッズは、2025年4月18日〜4月20日まで幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」でも、販売が予定されています☆

グローグー マスコット付きジュートバッグ

サイズ・価格:

・M(約H300×W400×D150mm)4,290円(税込)

・A4(約H320×W270×D100mm)4,180円(税込)

・MINI(約200×W240×D200mm)4,070円(税込)

・巾着(約H150×W100mm)3,520円(税込)

「グローグー」のマスコットが付いた、自然に優しいエコ素材のジュート(麻)で作られたバッグのセット。

マスコットはかわいい手のひらサイズで、バッグは「グローグー」の衣装をモチーフにしたデザインです。

バッグの内側には、便利なミニポケット付きで、セットのマスコットを入れてもかわいく使えます!

バッグ・巾着は4つのサイズ展開で、用途に合わせて選択可能。

ジュートバッグMはお買物や収納にも便利な大容量、ジュートバッグA4はノートPCや雑誌をいれるのに適したサイズです。

ランチボックスなど、ちょっとしたお出かけにぴったりなジュートバッグMINIや、ちょこっとした小物やお菓子などをいれるのに丁度いいジュートバッグ巾着もラインナップ。

「グローグー」の衣装をイメージしたバッグや巾着は、おしゃれでインテリアにもぴったりです☆

「MAY THE FORCE BE WITH YOU」のロゴが大きくプリントされた、おしゃれな見た目がポイント。

普段のお買物やお出かけにはもちろん、お部屋で使ってインテリア収納にするのもおすすめです!

グローグー ぬいぐるみフットウォーマーセット

価格:4,378円(税込)

適応足サイズ:約23〜25cm

「グローグー」とポッドが左右で対になったフットウォーマーは、インパクト抜群。

左右で違う見た目がユニークで、使わないときは左右を組み合せて「グローグー」がポッドに乗ったような見た目で飾れます☆

ファン必見の生活雑貨は肌触りも柔らかく、素足ではいても気持ちいい、癒やしのフットウォーマーです。

脱ぎ履きしやすいスリッパタイプで、底面には滑り止め加工付き。

おうちのリラックスタイムにぴったりで、ギフトにもおすすめのグッズです!

グローグー ハンドインクッション

価格:各3,740円(税込)

お昼寝やリラックスタイムのおともに使いたい、見た目にも癒される「グローグー」のハンドインクッション。

柔らかくて大きなふわふわクッションの中に、手を入れられるハンドインタイプです☆

手触りのよい、もこもこ素材が、とっても暖かくてほっこり。

TVや映画を観るときのクッションに、読書やお昼寝などのアームレストに、お昼寝の抱き枕にと使い方は自由自在です。

「グローグー」のビッグフェイスがインパクト抜群な「フェイス」タイプと

ピンク色のポッドに乗る「グローグー」の「ポッド」タイプを展開。

日常のちょっとした休憩時間に、かわいい「グローグー」に癒やされます!

グローグー おくるみハンカチ

価格:各1,540円(税込)

カラー:ネイビー、キャメル

スナップボタンが付いた「グローグー おくるみハンカチ」は、見た目がとってもキュート。

タオルハンカチを折りたたんで、スナップボタンで留めると

まるで「グローグー」がおくるみに包まれているように見えます。

カラーはネイビーとキャメルの2種類を展開。

携帯カイロや保冷剤などを持ち歩くときに包んだり、濡れる洗面スペースなどにアクセサリー類を置いたりするときにも便利なグッズです☆

使うたびに癒され、プレゼントにもぴったりな「グローグー」の生活雑貨が登場。

アイアップより発売されている『スター・ウォーズ』ドラマシリーズ「マンダロリアン」グローグーグッズの紹介でした☆

精巧なお面飾りやイウォークのバッグ!アイアップ「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」限定グッズ 精巧なお面飾りやイウォークのバッグ!アイアップ「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」限定グッズ 続きを見る

© & TM Lucasfilm Ltd.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「グローグー」が主役の生活雑貨!アイアップ『スター・ウォーズ』ドラマシリーズ「マンダロリアン」グッズ appeared first on Dtimes.