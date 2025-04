Image: Nintendo

Joy-Con 2のマウス化は的中したものの、まさかの「国内版」と「多言語版」と価格設定が2つとは。

Nintendo Switch 2の噂が出回るようになってからはや2年、蓋を開けてみるとほとんどがドンピシャだったことが新製品の発表で明らかになりました。とはいえ一番の衝撃はその価格設定。日本語・国内専用機は4万9980円、多言語版は6万9980円となるため、国内専用機でも旧モデルから1万5000円ほど値上げとなることが判明しました。

Nintendo Switch 2はダミーモデルがリークされたこともあり、画面のサイズ(7.9インチ)や、磁力でマウントするJoy-Con 2についてはすでにうわさが出回っていました。

Switch 2の噂が当たっていたか、外れていたかを以下にまとめてみました。

【当たり】新しいJoy-Con 2と、マウス操作

ジョイコンをマウスのように操作したいと思っていた皆様、朗報です。

右側の赤いコントローラーだけでなく、両方のジョイコンで平面上でのマウス操作ができることが発表されました。車椅子バスケ風のゲーム『Drag X Drive』では、コントローラーをマウスのように動かすことでボールを投げることができます。

Joy-Con 2が磁石でくっつくようになるということはダミーモデルからわかっていましたが、正式に発表されたことで確定となりました。

この操作方法は『シヴィライゼーション VII』のようなゲームで便利である上、『サイバーパンク2077』のSwitch 2移植版を開発するCD Projekt REDは、ゲームでSwitch 2のジャイロ照準、タッチスクリーン、そしてマウス機能を活用することを発表しています。『サイバーパンク』の移植は意外かもしれませんが、これは同時にSwitch 2の処理速度と解像度がどの程度であるのかを示すものでもあります。

【当たり】Nintendo Switch Onlineでゲームキューブのタイトルがプレイ可能

任天堂がゲームキューブタイトルをサブスクサービスに追加するという噂は一部のファンの間でまことしとやかに囁かれていましたが、『ゼルダの伝説 風のタクト』などのタイトルがSwitch 2限定でプレイできることが正式に発表されました。

当初は3タイトルのみとなるものの、今年の終わりにかけてプレイ可能なタイトルは増えるとされています。Nintendo Switch Online + 追加パックでアクセスできるゲームキューブタイトルは、Switch 2発売日の6月5日にローンチ予定です。

【当たり】手持ちで1080p、ドック時はアップスケールで4K対応

特許申請からSwitch 2の4K対応は推測されていましたが、思っていたものとは異なる形での4K対応となりそうです。

一部のテレビと同じく、Switch 2の4K対応はアップスケールに依存するところがありますが、これには熱管理も関係しているようです。新しいドックには冷却ファンが内蔵されており、より効果的に放熱することでドック時のパフォーマンス向上が期待されます。

任天堂は、ドックを通じてテレビに接続し場合、一部のゲームでは4K解像度や120Hzのリフレッシュレートに対応するとしていますが(解像度とリフレッシュレートの両立は難しそう)、どのゲームが対応しているかはまだ未発表となっています。

【当たり】初代Switchとの互換性

Switch 2は、すでに発売されているSwitch(以下「Switch 1」)向けゲームのほとんどと互換性があることが発表されました。唯一互換性がないゲームは『Nintendo Labo』とされていますが、『ウルフェンシュタインII:ザ ニューコロッサス』などのタイトルはローンチ時に非対応となるほか、Switch 2非対応となる『フォートナイト』はSwitch 2版が別途リリースされることが決まっています。

【当たり?】400ドルの価格帯

Switch 2の価格帯の下馬評は400ドル、あるいは500ドルとするものが多かったですが、日本では国内専用機が4万9980円、多言語版が6万9980円となることが発表されました。

昨今の円安のおかげ(?)で400ドルは6万円弱となるため、予想を下回る価格となったと言えます(が、米国は急遽関税を設けたため、価格が上昇するのではという観測もあります)。

【ハズレ】スマホや初代Switchが外付け画面になる

Switch 2発表前には、スマホなどの他の端末の画面をニンテンドーDSのように立てることができるアクセサリーの特許が申請されていましたが、今回の発表ではそのような内容はありませんでした。将来登場する可能性はありますが、現時点では手持ちかテレビ接続の2つに絞られます。

【ハズレ】Xboxのゲームが登場

マイクロソフトのゲーム開発責任者は、ソニーであれ任天堂であれ、コンソール上ではGame Passの仕組みを活用する意欲を見せていましたが、任天堂側は乗らなかったようです。

いつもは当たるリーク元は『Halo: The Master Chief Collection』や『Microsoft Flight Simulator 2024』のSwitch 2版がリリースされているとしていましたが、その代わり(?)Xboxではリリースされていない『ファイナルファンタジーVII リメイク』の移植版が登場します。

【新情報】拡張版をプレイするには「アップグレードパス」の購入が必要

一部のゲームでは、より多くのゲームプレイを楽しむために「アップグレードパス」を購入する必要があります。例えば、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』か『ティアーズ オブ ザ キングダム』を持っており、Nintendo Switch Online + 追加パックをサブスクしている場合はアップグレードが無料ですが、それ以外の場合には追加料金を支払う必要があります。

ソニーがすでにPS4版の『The Last of Us Part II』を持っているプレイヤーに対して、PS5でより高画質なゲームをプレイしたい場合には課金していたことを考えると不思議でもないですが、少なくともPS5 Proを持っている人はPS5版のゲームをすでに持っていればそのゲームの「高機能版」を無料で入手することができました。

任天堂が追加料金を課すのは新しい話ではないですが、2024年末に『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』を購入したユーザーが、Switch 2のマウス操作などの新機能にアクセスするのに追加料金を支払わなければならないのは腑に落ちないところがあります。

【新情報】音声チャットと、1本のゲームを共有してプレイできる機能

Joy-Con 2右側のCボタンが何をするのかに注目が集まっていましたが、ゲームチャット専用のボタンであることが発表されました。

ゲームチャットは手持ちでもドック時でも利用することができ、内蔵マイクを使用することでゲームプレイ中にチャットしたり、自分がプレイしていなくても相手のゲームプレイを見ることができるようになります。ドック時はマイクが遠くなるため声が綺麗に拾われるかが疑問ですが、今後のテストで明らかになるでしょう。

また、1本のゲームを複数のSwitchシリーズと共有する「おすそわけ通信」を利用することで、ニンテンドーDSのようにクローズドな環境でマルチプレイヤー対戦を楽しむこともできます。

【新情報】Switch 2用カメラ

サードパーティ製ではなく、任天堂公式のカメラがリリースされたのは驚きでした。

税込5,980円のNintendo Switch 2 カメラには物理的なプライバシーシャッターもついており、Cボタンを押すことでSwitch 2と接続することができます。

任天堂は「対応するUSB-Cカメラ」も接続することができるとしていますが、対応するサードパーティ製カメラは正式には発表されていません。また、現時点では画質に関する情報も発表されていません。

【新情報】ゲームソフトの価格高騰

すでに発表されているSwitch 2版のゲームソフトの希望小売価格を見ただけでも、値上がりの波はひしひしと感じられます。6月5日に発売されるマリオカート ワールドはダウンロード版で税込8,980円、7月17日に発売されるドンキーコング バナンザは同7,980円であることが公表されています。

同梱版の購入を促すためにマリオカートの価格設定が高いのは理解できるものの、この強気の価格設定は今後リリースされるゲームの価格も上昇することを示しています。