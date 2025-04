ETC障害38時間ぶり復旧　「事後精算」ドライバー困惑

高速道路の ETC で起きた システム障害 。7日、およそ38時間ぶりに再開しましたが、料金は後日精算という方針に、利用者からは疑問の声も上がっています。■「事後精算」にドライバー困惑6日、ネクスコ中日本が管轄する1都7県の17路線、106カ所で発生した ETC システム障害 。7日午後2時ごろ、問題が解消し、すべての ETC ゲートが通常の状態に戻りました。当初、障害の原因は深夜割引の見直しに伴う作業とみられていましたが、7日にこれとは無関係だったことが明らかになり、詳しい原因は不明のままです。

復旧する前に高速道路を利用した人からは…。高速道路利用者「この後、支払いどうなるんだろうっていうのは一番気になりましたね」高速道路利用者「(料金所で)止まることもなかったので、逆にどうしたらいいのかというのは聞きたい」ネクスコ中日本は料金の支払いについて、ホームページの専用フォームで行うか振込用紙を使って後日精算するよう求めています。利用区間や日時、 ETC カード番号、車種や車名・色などを入力して精算することになります。SNSでは疑問の声も上がっています。SNSから「この状況で料金取るの? システム障害 中くらい無料にして良くない?」「なぜ利用者が申告?手間とか通信料とかかかりますが自腹?」ネクスコ中日本は、手続きについて、当初「2日以内」としていましたが、期限は設けず振込手数料は負担すると発表しました。(「グッド!モーニング」2025年4月8日放送分より)