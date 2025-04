Cybersecurity Newsは4月7日(現地時間)、「CVE-2025-31115: XZ Utils Hit Again with High-Severity Multithreaded Decoder Bug」において、圧縮ツールおよびライブラリの「XZ Utils」から重大な脆弱性が発見されたと報じた。攻撃者によって細工されたアーカイブファイルを解凍するとプログラムのクラッシュに加え、任意のコード実行につながる可能性がある。CVE-2025-31115: XZ Utils Hit Again with High-Severity Multithreaded Decoder Bug