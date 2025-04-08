´äºê¹¨Èþ¡Ê66¡Ë¡¢¼«Âð¤Î¡ÈÈá»´¤Ê¥½¥Õ¥¡¡É¤ò¸ø³«¡Ö¤Þ¤À¾®¤µ¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤Î´äºê¹¨Èþ¡Ê66¡Ë¤¬¡¢ÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´äºê¹¨Èþ¤Î¼«Âð¤ä¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°°¦¸¤¤¿¤Á
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥½¥Õ¥¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Éô²°¤ä¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î¥·¥ó¥Ð¤¯¤ó¤È¡¢¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥â¥«¤¯¤ó¤¬¡¢ÎÐ¿§¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿´äºê¡£
¼«Âð¤Î¡ÈÈá»´¤Ê¥½¥Õ¥¡¡É¤ò¸ø³«
¡¡4·î5Æü¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Õ¥¡¥«¥Ð¡¼¤Î¿§¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¤«¤é¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¤«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥Ð¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤«¤ó¤À¤¢¤È¤¬Èá»´¤Ê¥¤¥±¥¢¤Î¥½¥Õ¥¡¡£º£Ç¯¤Ï¥½¥Õ¥¡¥«¥Ð¡¼Çã¤¤ÂØ¤¨¤è¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ë¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î°¦¸¤¤¿¤Á¤ä¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥¡¥«¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥Ð¤¯¤ó¤Î¤«¤ó¤À¤¢¤È¤â¡¢¤Þ¤À¾®¤µ¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë