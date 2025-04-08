¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¡È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ÉÕ¤¡É¥»¥À¥ó¡×¤¢¤Ã¤¿!? ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥¬¥Ð¥Ã¤È³«¤¯¡Ö»Â¿·¥É¥¢¡×ºÎÍÑ¡ª ²è´üÅª¤¹¤®¤ë»°É©¡Ö¥é¥ó¥µ¡¼¡È¥»¥ë¥Õ¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È¡É¡×¤È¤Ï
¡Ö4¥É¥¢¥»¥À¥ó¡×¤¬¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤«¤é¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡×¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÄêÈÖµ¡Ç½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¡Ö4¥É¥¢¥»¥À¥ó¡Ü¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ò¥ó¥¸¼°¤Î¥É¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¼êÁ°¤Ë¾ì½ê¤ò¤È¤é¤º¤ËÂç¤¤¯³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Î¾è¹ß¤äÂç¤¤Ê²ÙÊª¤òºÜ¤»¤ëºÝ¡¢Èó¾ï¤ËÊØÍø¤Êµ¡¹½¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Ã¡Ä¡ª ¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¡È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤ÏÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤âÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤â¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤ÉÇØ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥»¥À¥ó¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬»°É©¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¡Ö¥é¥ó¥µ¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï5ÂåÌÜ¤Î¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥»¥ë¥Õ¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È»ÅÍÍ¼Ö¡×¤Ç¡¢Ê¡»ã¼ÖÎ¾¡Ö¥Ï¡¼¥Æ¥£¥é¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¤¤¤Á¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î·»Äï¼Ö¡Ö¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡Ê4¥É¥¢¡Ë¡×¤È¤È¤â¤Ë1996Ç¯¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÀÊ±¦Â¦¤Î¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¤é¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀºÝ¡¢¸å¤í¤Î¥É¥¢¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¸åÊý¤Ø³«¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¤òÍÆ°×¤Ë¸åÀÊÂ¦¤ØºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ö¤¤¤¹¤ò¼ÖºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼«Æ°¼ýÇ¼µ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾è¹ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2000Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥é¥ó¥µ¡¼¤¬6ÂåÌÜ¡Ö¥é¥ó¥µ¡¼¥»¥Ç¥£¥¢¡×¤Øºþ¿·¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¡¼¥¸¥å4¥É¥¢¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌóÈ¾Ç¯¸å¤ÎÆ±Ç¯12·î¡¢¥é¥ó¥µ¡¼¥»¥Ç¥£¥¢¤Ë¼Ö¤¤¤¹¥»¥ë¥Õ¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È»ÅÍÍ¼Ö¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾ÀÊ¥·¡¼¥È¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¥·¡¼¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ÑÀª¤ò¤è¤ê°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥·¡¼¥È·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅÅÆ°¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥É¡¢ÃæÀÞ¤ì¼°¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¡¢³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ70ÅÙ²óÅ¾¤¹¤ë²óÅ¾¥·¡¼¥È¡¢²ÄÅÝ¼°¥µ¥¤¥É¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤¬È÷¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Î²Á³Ê¤Ï189Ëü3000±ß¤«¤é279Ëü8000±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇºÆ¤Ó¥é¥ó¥µ¡¼¤Î¼ÖÌ¾¤ËÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¼Ö¤¤¤¹¥»¥ë¥Õ¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È»ÅÍÍ¼Ö¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥»¥À¥ó¼Ö¤¬¿êÂà¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆSUV¤ä¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹ø¹â¤ÊSUV¤Ê¤É¤Ç¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤Ø¤Î¾è¹ß¤¬¤ä¤äº¤Æñ¤Ê¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢ÃÏ¾å¹â¤¬Äã¤¯¤Æ¾è¹ß¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥»¥À¥ó¼Ö¤ÏÅ¬Ç¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÀÊ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢²½¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥ó¥µ¡¼ ¼Ö¤¤¤¹¥»¥ë¥Õ¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£