2025Ç¯ÈÇ ³°¸òÀÄ½ñ¡¡¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¡Ö¿¼¹ï¤ËÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¡×
2025Ç¯ÈÇ¤Î¡Ö³°¸òÀÄ½ñ¡×¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¼¹ï¤ËÍ«Î¸¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¸òÀÄ½ñ¤Ï¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤ÈÆüËÜ¤Î³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¤á¤°¤êËÌÄ«Á¯¤¬¥í¥·¥¢¤ËÊ¼»Î¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¹ñ¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¼¹ï¤ËÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃæ´Ø·¸¤Ç¤ÏµîÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Èµ¤·¤¿°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤¬Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¡ÖË¡Åªº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼çÄ¥¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¿¨¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¡Ö¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ËÆüËÜ¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£