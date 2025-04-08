７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．７０ドル（－１．２９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９７３．６ドル（－６１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９５１．０セント（＋３９．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．５０セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．５０セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８３．００セント（＋６．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８２．９９（－５．４７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６０．７０ドル（－１．２９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９７３．６ドル（－６１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９５１．０セント（＋３９．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．５０セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．５０セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８３．００セント（＋６．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８２．９９（－５．４７）
出所：MINKABU PRESS