８日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
※日・閣議
※米・３年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：サカタタネ<1377>，ダイセキＳ<1712>，タビオ<2668>，アイケイＨＤ<2722>，パルＨＤ<2726>，フェリシモ<3396>，Ｆブラザーズ<3454>，市進ＨＤ<4645>，リソー教育<4714>，京進<4735>，ｎｏｔｅ<5243>，放電精密<6469>，中北製<6496>，三光合成<7888>，ダイセキ<9793>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
※日・閣議
※米・３年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：サカタタネ<1377>，ダイセキＳ<1712>，タビオ<2668>，アイケイＨＤ<2722>，パルＨＤ<2726>，フェリシモ<3396>，Ｆブラザーズ<3454>，市進ＨＤ<4645>，リソー教育<4714>，京進<4735>，ｎｏｔｅ<5243>，放電精密<6469>，中北製<6496>，三光合成<7888>，ダイセキ<9793>
出所：MINKABU PRESS