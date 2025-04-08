　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1550円高の3万2510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41424.04円　　ボリンジャーバンド3σ
39743.10円　　ボリンジャーバンド2σ
38725.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38447.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38375.05円　　200日移動平均
38184.40円　　75日移動平均
38062.15円　　ボリンジャーバンド1σ
36381.20円　　25日移動平均
34700.25円　　ボリンジャーバンド-1σ
34455.00円　　一目均衡表・基準線
34230.00円　　一目均衡表・転換線
33568.00円　　5日移動平均
33019.30円　　ボリンジャーバンド2σ
32510.00円　　8日夜間取引終値
31338.36円　　ボリンジャーバンド3σ
31136.58円　　7日日経平均株価現物終値


株探ニュース