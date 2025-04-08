日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1550円高の3万2510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41424.04円 ボリンジャーバンド3σ
39743.10円 ボリンジャーバンド2σ
38725.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38447.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38375.05円 200日移動平均
38184.40円 75日移動平均
38062.15円 ボリンジャーバンド1σ
36381.20円 25日移動平均
34700.25円 ボリンジャーバンド-1σ
34455.00円 一目均衡表・基準線
34230.00円 一目均衡表・転換線
33568.00円 5日移動平均
33019.30円 ボリンジャーバンド2σ
32510.00円 8日夜間取引終値
31338.36円 ボリンジャーバンド3σ
31136.58円 7日日経平均株価現物終値
株探ニュース
41424.04円 ボリンジャーバンド3σ
39743.10円 ボリンジャーバンド2σ
38725.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38447.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38375.05円 200日移動平均
38184.40円 75日移動平均
38062.15円 ボリンジャーバンド1σ
36381.20円 25日移動平均
34700.25円 ボリンジャーバンド-1σ
34455.00円 一目均衡表・基準線
34230.00円 一目均衡表・転換線
33568.00円 5日移動平均
33019.30円 ボリンジャーバンド2σ
32510.00円 8日夜間取引終値
31338.36円 ボリンジャーバンド3σ
31136.58円 7日日経平均株価現物終値
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