¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤Ç¤â¡¢¡ÖÁÂ³°¤Î¹îÉþ¡×¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤ë¡©¡¡ÍßË¾¤È»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÅÝºø¤·¤¿´Ø·¸

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(1)¡¡Ligotti, Thomas.The Conspiracy against the Human Race: A Contrivance of Horror(English Edition) (p.12). Penguin Publishing Group. KindleÈÇ
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¡Ê11¡Ë Mark Fisher, ¡ÈTerminator vs Avatar¡É, in#Accelerate: The Accelerationist Reader, ed. Robin Mackay and Armen Avanessian (Falmouth, UK: Urbanomic, 2014), 339.
¡Ê12¡ËIbid.,340.
¡Ê13¡ËRobin Mackay + Armen Avanessian, ¡ÈIntroduction¡É, in#Accelerate: The Accelerationist Reader, ed. Robin Mackay and Armen Avanessian (Falmouth, UK: Urbanomic, 2014), 5.
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(14) Ibid.,4
(15) ¡Ø¿ò¹â¤È»ñËÜ¼çµÁ¡½¡½¥¸¥ã¥ó=¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥ê¥ª¥¿¡¼¥ëÏÀ¡Ù¡¢Æó°ì¼·¡ÁÆó°ìÈ¬ÊÇ
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¡Ê16¡Ë Land, Nick.Fanged Noumena: Collected Writings 1987-2007(English Edition) (p.261). Urbanomic/Sequence Press. KindleÈÇ
¡Ê17¡Ë ÀõÅÄ¾´¡¦ÊÁÃ«¹Ô¿Í¡¦Ï¡Õé½ÅÉ§¡¦»°±º²í»Î¡ÖÆ¤µÄ¡¡¾¼ÏÂÈãÉ¾¤Î½ôÌäÂê¡¡°ì¶åÏ»¸Þ¡Ý°ì¶åÈ¬¶å¡×¡¢ÊÁÃ«¹Ô¿ÍÊÔ¡Ø¶áÂåÆüËÜ¤ÎÈãÉ¾¶¡¡¾¼ÏÂÊÔ¡Î²¼¡Ï¡Ù¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸·ÝÊ¸¸Ë¡¢°ì¶å¶å¼·¡¢Æó°ìÆóÊÇ
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Thomas Ligotti,The Conspiracy against the Human Race: A Contrivance of Horror(English Edition), Penguin Publishing Group. KindleÈÇ
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Robin Mackay and Armen Avanessian ed.#Accelerate: The Accelerationist Reader(Falmouth, UK: Urbanomic, 2014)
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