¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤Ç¤â¡¢¡ÖÁÂ³°¤Î¹îÉþ¡×¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤ë¡©¡¡ÍßË¾¤È»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÅÝºø¤·¤¿´Ø·¸

資本主義、外から破る?内から破る? 労働者の疎外、克服する?徹底する? ――現代社会の「生産性という病」を解剖し、解毒剤を練り上げる、気鋭による連載の第7回は、世界の言論を横断しつつ、反出生主義から加速主義へ!

苦悩のサイクルを断ち切るには、生殖をやめるしかない

前回(「人類はなぜ絶滅しないのか 自らを騙し救う生存のためのプログラム」)、私たちはトーマス・リゴッティの著書The Conspiracy Against the Human Raceにおける反出生主義的な議論、とりわけリゴッティの中でも特権的な位置を占めるノルウェーの特異な哲学者、ピーター・ワッスル・ツァプファの思想に分け入った。

前回の復習を兼ねて再度確認しておくと、ツァプファによれば、人間は動物と比べ「過剰」に発達した意識を持ってしまった突然変異的生物である。その結果、死の不可避性や果てのない宇宙の根源的な「虚無」を否応なく意識し、苦悩を生み出す。

人間はこの苦悩に耐えるため、無意識的にいくつかの防衛機制を働かせている。当然ここに「悲劇としての人間存在」固有のパラドックスが生まれる。意識を通して世界を理解しようとしながらも、その無底の実相に直面しすぎないように自ら意識に制限を課すというパラドックスが。

このように、人間が本来的な苦悩から永久に逃れられない、有機的秩序から逸脱した「歪んだ肉細工」でしかない以上、結論は必然的にペシミスティックなものにならざるを得ない。すなわち、「生殖」の否定である。リゴッティはツァプファの思想を総括しながら、以下のように書きつける。

「この惑星の人間以外の住人たちは死を意識していない。しかし私たちは驚くべき、そして恐ろしい思考に陥りやすく、それらを紛らわすために何らかの壮大な幻想を必要としている。そうした私たちにとって、人生とは自分自身に仕掛ける「信用詐欺」のようなものであり、防衛機制を剥がされて黙々と見つめる虚無の前に無防備な姿で立たされるような悪ふざけを見破られないよう祈りながら、それを続けるほかないのだ。

この自己欺瞞を終わらせ、意識することとしないことを同時に強いられるという矛盾した命令から私たちの種を解放するためには、嘘の車輪の上で少しずつ背を折られるような状況を断ち切るためにも、繁殖をやめるしかない。」(1)

過剰な意識を抱え込んだ、いびつなパラドックスを体現する歪んだ繰り人形としての、だけど無にもなれずに地上を苦悩しながら這い回る悲劇としての人間存在。この、苦悩を果てなく生み出す永劫のサイクルを断ち切るためには、生殖=繁殖を、言い換えれば人類の再生産を停止させるしかない。リゴッティとツァプファが抉り出してみせた世界観はこのようなものだった。

(1) Ligotti, Thomas.The Conspiracy against the Human Race: A Contrivance of Horror(English Edition) (p.12). Penguin Publishing Group. Kindle版

「始原の楽園」を目指さない

人間に固有の「意識」こそが苦悩を生み出す諸悪の根源であるというモチーフは、実は反出生主義的な思想家にある程度共通して存在している。たとえば、エミール・シオランは著書『生誕の災厄』の中で、「無意識は祖国である。意識は流刑だ」と記している。(2)

シオランの「無意識は祖国である」という発想の背景にあるのは、旧約聖書の「創世記」だ。アダムとイブは神の命に背いて知恵の木の実を食べたために、「自己意識」を得、楽園から追放された。人類の苦悩の歴史はすべてここから始まっている。そして、楽園に戻る道は永久に閉ざされている。「意識」を持っている以上、祖国に帰還することは叶わない。

ちなみに『生誕の災厄』の中には、次のような実にリゴッティ=ツァプファ的ともいえるアフォリズムもあるので紹介しておく。

「意識を持つ油虫がいたとしたら、人間と正確に同じ程度の困難に立ち向い、同じたぐいの解決不可能な問題に取り組まねばならないだろう」

「人間であるよりは動物であるほうがよく、動物であるよりは昆虫であるほうがよく、昆虫であるよりは植物であるほうがよく、以下同様だ。/救いはどこにあるか? 意識の支配権を殺(そ)ぎ、その覇権を危うくするあらゆるものにある」(3)

シオランは著書『崩壊概論』の中で、これまでの自分の考えのすべては「苦悩」に捧げられてきた、と語っている。

こうした一連の思想に見られるのは、一種の疎外論的思考である。人類は始原の楽園から「疎外」された結果、苦悩を背負う悲劇的存在となった、と。

だが、シオランやリゴッティ、ツァプファらにあっては、「疎外の克服」という発想は徹底して退けられている。というのも、人間はアプリオリに「意識」を持ってしまっている存在だからである。人間はそもそもの始めから「自然との調和」から逸脱してしまっている「過剰」な存在であるがゆえに、疎外を克服して始原の楽園=ユートピアに帰還するという夢が叶えられることはあり得ない。実際、シオランは『歴史とユートピア』という著書の中で、あらゆるユートピア思想を一括して「実現不可能でありながら人を魅了し、悲劇を生む幻想」と辛辣なまでに批判している。

(2) E・M・シオラン『生誕の災厄』出口裕弘訳、紀伊國屋書店、一九七六、一六〇頁

(3) 同上、四四頁

「はじめにEXCÈSがあった」

実は、以上のような考えは現代思想とも意外な形で交叉している。たとえば、浅田彰の『構造と力』の書き出しは以下のようなものだ。

「はじめにEXCÈSがあった。」(4)

「EXCÈS」はフランス語で「過剰」を意味する。「端的に言って、EXCÈSとはズレである。何からのズレか? 生きた自然の織りなす有機的秩序からの、である」。(5)

非常に乱暴に図式化すれば、『構造と力』の前提にあるのは「疎外の克服の否定」である。このことは、たとえば本書の次のような一節からも伺える。少し長いが引用してみよう。

「ここで、しかし、超越的な基準に立って「近代批判」を試みても仕方がない。そもそも、喪われた至福との距離によって現在を断罪し、始原の透明の回復を希求することは、定義により「反動的」である。「冷たい社会」を理想化しその再現を願うことなど論外として、より一般的なのは、「自然状態」を絶対化し、そこからの堕落を告発しつつ、高次元でのそこへの回帰をめざすという戦略、ルソーを始めとする疎外論的思考によって語られてきた戦略である。現実に対してユートピアを突きつけることによる批判力は認めよう。けれども、始原にあったのはカオスだということ、より正確に言うと、始原を求めて遡ったとき見出されたのは始原からのズレにほかならなかったということを知った以上、もはや、喪われた至福の世界、あるべき姿の世界を信じるわけにはいかない。」(6)

『構造と力』の記述に従えば、人間は本能が壊れた「過剰」な動物であり、ホモ・サピエンスでありながら、「ホモ・デメンス」(錯乱人)である。自然=有機的秩序との調和から逸脱した人間は「象徴秩序」を張り巡らせることで過剰=カオスを抑え込む。人間はつねにすでにこの象徴秩序=構造に組み込まれている。ゆえに、始原の透明な有機的秩序の中に回帰することは不可能である。なぜなら、「はじめにEXCÈSがあった」からである。始原を求めて遡ったときに見出されるのは始原からのズレに他ならない。

もちろん、象徴秩序=構造はEXCÈSを完全に取り込むことができず、祝祭などを通じて定期的にEXCÈSを燃焼させることで前近代は対応してきた。しかし、資本主義が全面化した近代においては、象徴秩序が解体=脱コード化されていき、EXCÈS=過剰を常に消費する必要に迫られる。資本制は過剰を一定方向に流し込む整流器(公理系)として機能し、結果、人々は生産と競争に駆り立てられる。

浅田の言う「近代」とは現在も含まれる。資本主義にエクスプロイト(利用=搾取)され続ける現在(近代資本制)に対して、『構造と力』で示される「ポストモダン」はある種の未来の先取りとしての「ポストモダン」であり、厳密に言えばそれは未だ到来していない。もちろん、象徴秩序から遡行的に見出される有機的秩序への回帰という戦略は退けられる以上、疎外論的思考に陥らないポストモダン像が提示されなければならない。

こうして、ドゥルーズ&ガタリが提唱した「リゾーム」という概念が、浅田のポストモダン論において決定的な位置を占めるに至る。整流装置に一方向的に流し込まれる「過剰」を、多形倒錯的に、多方向に展開=散乱させることで、近代資本制に内在しながらそこに「ズレ」を生み出すこと。それを浅田は「逃走」や「舞踏」と表現する。

(4) 浅田彰『構造と力――記号論を超えて』中公文庫、二〇二三、四三頁

(5) 同上、四三頁

(6) 同上、三一〜三二頁

スキゾフレニックな「過剰」の肯定

結論から言えば、『構造と力』におけるポストモダン観はリゴッティ=ツァプファと対照的なまでにオプティミスティック(楽観主義)といえる。浅田は人間のEXCÈS=過剰を肯定的に捉えている。多形倒錯的な欲望を生み出すスキゾフレニックな「過剰=力」こそが、人間をエクスプロイトする近代資本制というシステムから逸脱する回路=逃走線を作り出す。それに対して、ツァプファにとってEXCÈS=過剰とは「意識」に他ならず、それが様々な苦悩を生み出す元凶なのだった。どちらも「疎外の克服」を否定している点で共通しているが、その結論は真逆だ。一方は「生殖の否定」、もう一方は「軽やかな逃走と遊戯」。

とはいえ、浅田が「過剰」を考える上で参照しているバタイユ(一八九七年生まれ)やラカン(一九〇一年生まれ)といった思想家が、ツァプファ(一八九九年生まれ)と同時代人であるという事実はどこか示唆的に映る。彼らは、「有機的に統一された人間主体」という幻想を退け、主体はそもそもの始めから(=アプリオリに)亀裂や分裂を刻印された存在であると考えた点で共通していた(牽強付会めいたことを付け加えれば、ツァプファにおける「防衛機制」はラカンにおける「象徴界」と近い機能を担っているといえる)。

「リビドー経済」と資本主義の両義的な関係

極めて乱暴に言ってしまうと、浅田にとって、有機的秩序からのズレである(本能の壊れた人間における)「過剰=力」とは「欲望」の言い換えでもある。『構造と力』はドゥルーズ&ガタリから決定的な影響を受けているが、多様で多形的な欲望の肯定と散乱というそのポストモダン観は、同じくドゥルーズ&ガタリから影響を受け、「リビドー経済」という概念を打ち出した哲学者ジャン=フランソワ・リオタールのそれにむしろ近いように思われる。

『構造と力』にはリオタールへの言及はほとんどないが、七〇年代のリオタールは(『構造と力』の刊行が一九八三年であることを踏まえると)そのポストモダン観をある意味で先取りしていた。とりわけ、その「欲望」の捉え方において。

簡潔に要約すれば、浅田が欲望の「逃走」を唱えるのに対して、リオタールは欲望の「漂流」を唱えた。

欲望の「漂流」とは何か。一九七三年にリオタールが著した『漂流の思想』及び今村仁司による巻末解説の記述に従えば、資本主義や文化を含めたあらゆる制度や体系は、欲望(リビドー)の備給によって形成・維持されている。逆に言えば、そうしたシステムや制度を変容させたり解体させたりするモメントとなるのもまた欲望の力に他ならない。リオタール自身のテクストを引こう。

「諸制度に形態を与え、それらを維持している欲望は、分節化され、身体、言語、大地と都市、性と年齢の差異等々への精力的な備給をおこなう装置となる。資本主義は、これらの装置のひとつだ。[中略]資本主義を破壊するもの、それは欲望の漂流であり、備給の喪失である。」(7)

ここでいう「漂流」とは、要するに欲望の流れをズラすこと、流れの方向を変えることで、それまでのシステムに対する安定的な欲望の備給を脅かす戦略であるといえる。

リオタールは一方で、「批判」の外へ漂流しなけばならないとも述べている。なぜなら、資本主義は「批判」や「否定性」すら回収してみずからの内に取り込んでしまうシステムだから。「批判」も「否定性」も、資本主義を破壊するどころか、それらをより強固にしてしまう(たとえば、反体制的なロックミュージックが商業的に成功して資本に回収されるケースなどを想定すればわかりやすい)。制度を変革するものは、欲望の肯定的な力である。

ただし、「漂流」とはどこかに汚れなき欲望があるとか、無垢の領域への漂流を目指すことを意味しない。資本主義の外部やオルタナティブを安直に寿ぐのではなく、あくまでシステムに内在する欲望装置の中で流れる欲望に着目し、流れを切断したり、他の方向にズラしたりすることで、資本主義の内側から変革を目指すのがリオタールの七〇年代における戦略だった。

もっとも、こうした戦略は最終的に資本主義の肯定につながるのではないか、という疑念が生じるのも否めないだろう。実際、哲学者の星野太は著書『崇高と資本主義』で、次のように指摘している。

「とはいえ、資本主義にかわるオルタナティヴなモデルを示すのではなく、それを変容させ、あるいは――いくぶん古い言葉になるが――「内破する」立場を突き詰めると、最終的にそれは資本主義の内にとどまり、その無限の運動を極限まで「肯定する」という姿勢に行き着くのではないか。事実、リオタールは資本主義におおむね批判的な立場をとる一方で、一見するとそれを支持しているようかのようなふるまいを見せることもある。」(8)

七〇年代の「リビドー主義」を後年のリオタールが自己批判したことはよく知られている(たとえば、彼は自身の著作『リビドー経済』を「邪悪な書」と呼んだ)。ただし、資本主義をめぐるリオタールの両義的な立場は、星野も指摘するようにその後も折に触れて姿を見せている。その意味では、資本主義をめぐる両義性は単純に捨て去られたわけではない。

資本主義の内部にとどまり、その無限の運動を極限まで「肯定する」という姿勢にまつわる問題は、後に触れる「加速主義」とも関わってくるが、他ならぬ前述の浅田彰におけるポストモダン観とも密接に絡んでくる。たとえば、彼は一九八二年に行われた今村仁司との対談の中で、こんな発言をしている。

「浅田:一言で言うと、スキゾ・プロセスというのはウルトラ・キャピタリズムなんですよね。水路づけを撤廃したところにあらわれる多数多様な流れというわけですから。」(9)

一言付け加えておくと、こうした「ウルトラ・キャピタリズムとしてのスキゾ・プロセス」という立場は、浅田にあっては「疎外の克服」の否定というドグマからほぼ不可避的に演繹されてきたものだ。「疎外の克服」という選択肢がアプリオリに退けられている以上、残る選択肢は「疎外の徹底」であり、その行き着く先がウルトラ・キャピタリズムの肯定というわけである。

(7) ジャン・フランソワ・リオタール『漂流の思想――マルクスとフロイトからの漂流』今村仁司訳、国文社、一九八七、二一頁

(8) 星野太『崇高と資本主義――ジャン=フランソワ・リオタール論』青土社、二〇二四、一三九〜一四〇頁

(9) 浅田彰『逃走論――スキゾ・キッズの冒険』ちくま文庫、一九八六、九四頁

疎外をマゾヒスティックに享楽する労働者?

「疎外の克服」の否定をもっともラディカルに打ち出したのもまた七〇年代のリオタールであった。

『漂流の思想』におけるもうひとつの重要な論点として、「疎外」概念の再検討が挙げられる。現代思想に詳しい向きは、ルイ・アルチュセールが初期マルクスにおける「疎外」概念をヘーゲルやフォイエルバッハ的ヒューマニズムの影響を被ったものとして批判し、マルクスが疎外論を捨て去った(とされる)重要な転換点を「認識論的切断」と呼んだことを知っているだろう。

しかしリオタールによれば、「疎外」の概念は『ドイツ・イデオロギー』とともに消失したわけではない。マルクスの思想にあっては、「疎外」は国家や資本主義の転倒性を転倒させるための批判的機能を持ち続ける。もちろん、リオタールによって練り直された「疎外」という概念は、ヘーゲル的/ヒューマニズム的なもの、言い換えれば「ある(本来的な)人間の統一された本質がどこかにあり、それが何らかの理由で損なわれたり、奪われたりしている」という図式を前提にした上で、疎外された主体性の回復を唱える「疎外の克服」イデオロギーとは無縁である。リオタールにあって「疎外」とは、資本主義的転倒を暴露しつつ、転倒の根拠へ目を向ける機能を持つものに他ならない。

こうした「疎外」概念の魔改造は、アルチュセール以上に異端的なマルクス読解と言えるだろうが(しかし、リオタールによる「疎外」概念の再生は、のちの加速主義における「グルントリッセ」(経済学批判要綱)の特権的ともいえる再評価にも間接的に寄与しているように見える)、そうして結実したのが一九七四年に出版された『リビドー経済』における問題含みな、「疎外をマゾヒスティックに享楽する労働者」というヴィジョンに他ならなかった。

「イギリスの失業者たちは生存し続けるために労働者になったのではなく、彼らは――断固として己を堅持せよ、そしてそのことで私に唾を吐け――何かよくわからないがヒステリー的、マゾヒズム的な消尽を享受したのであり、鉱山、鋳造所、仕事場、つまり地獄で耐え抜くことを享受し、確かに彼らに課せられていたところの、自分の有機的身体の気違いじみた破壊のなかで享受し、その破壊を享受したのであり、彼らはそうした破壊が自分たちに課せられていることを享受した。彼らは、自分たちの人格的同一性の、すなわち農民の伝統が彼らにつくり上げていた人格的同一性の崩壊を享受し、家族と村落の解体を享受し、郊外と朝晩のパブとの新しい怪物じみた匿名性を享受したのである。」(10)

「だから、要するにそのような享楽(jouissance)をあるがままに認めようではないか」とリオタールは促す。彼は、一般的に「疎外」と呼ばれてきた労働や消費の形態の内側に、強力なリビドー的快楽が隠されていると指摘する。すなわち、労働者や消費者が機械や制度の中で味わう苦役や反復、都市の工場で働く孤独な労働者が故郷の農村から「疎外」され、地域共同体的なアイデンティティが解体すること、これらが実は享楽の源泉でもあり、その中にはマゾヒズム的でヒステリー的な強度が秘められているというのだ。

リオタールは、資本主義におけるこうした欲望の現実を無視し、道徳的・政治的にそれらを即座に「疎外」として診断し、疎外からの回復を訴えようとする知識人の偽善性を批判する。リオタールからすれば、身体が有機的に統一された理想的状態などかつて存在したことすらなかった。むしろ身体の分解や破壊が、創造や変容の契機となるのだ。

これは先ほど議論した、資本主義を肯定する姿勢なのだろうか。もっとも、リオタールの記述に従えば、労働者の享楽は激しい反乱ともまったく矛盾しない(ここにも資本主義をめぐる両義性が見られる)。享楽は耐え難いものだ。労働者が機械を壊すとき、それは自分たちの尊厳を取り戻すためではなく、全く別のもののためだという。リビドー的友愛もリビドー的自由も存在せず、コミュニケーションなしの(「メッセージ」を欠いた)もろもろのリビドー的接触のみがそこにはあるのだ。

(10)ジャン・フランソワ ・リオタール『リビドー経済』杉山吉弘・吉谷啓次訳、法政大学出版局、一九九七、一七六頁

「疎外の克服を一体誰が望んでいるというのか?」

こうした議論にもっとも敏感に反応したのがマーク・フィッシャーだった。彼は、ロビン・マッケイが二〇一四年に編集した加速主義アンソロジー#Accelerate: The Accelerationist Readerに収められた「Terminator vs Avatar」(二〇一二)という論考の中で、リオタールによる上述のテクストを引きながら、「疎外の克服を一体誰が望んでいるというのか?」という問題提起を行う。

「郊外の匿名性やパブを捨て、農民の泥にまみれた暮らしへ戻りたいと思う者がどれだけいる? つまり、資本主義以前の領土性や家族、村落へ回帰したいと本気で願う者がどれだけいる? さらに言えば、こうした「有機的な全体性の復元」を求める欲望が、後期資本主義文化の外部にあると本気で考えている人はどれほどいるのか?」(11)

フィッシャーもまた、「疎外の克服」という幻想を捨てるべきだと促す。過去へ戻りたいなどという欲望がそもそも存在しないとすれば、あるいは、もはや回帰すべき理想的な「原始社会」やルソー的な自然状態の楽園など世界のどこにも存在しないのであれば、私たちが進むべき方向はただ一つしかないのではないか? つまり、「資本のクソ、金属棒、ポリスチレン、本、ソーセージのパテ、さらにはサイバースペースのマトリックスを突き抜けていくことだ」。(12)

そして、こう続ける。「私たちは誰もが加速主義者だ」と。一方で、「加速主義はいまだ政治的な現実としては存在していない」とも挑発的に言う。

「一般的な論法によれば、もし近代性=進歩=資本主義=加速であるなら、可能な抵抗は減速しかありえず、それは集団的な有機的自給自足という幻想か、あるいは厭世主義や理性的思考の裏切り的な逆効果への賢明ぶった警告に耽溺して孤立することに帰着する。」(13)

#Accelerate: The Accelerationist Readerの編者らは序文で上のように述べている。加速主義もまた、「疎外の克服」という幻想を批判する。「疎外の克服」ではなく、むしろ「疎外の徹底」をこそ志向しなければならない。悪くなればなるほど、よくなる……。

(11) Mark Fisher, “Terminator vs Avatar”, in#Accelerate: The Accelerationist Reader, ed. Robin Mackay and Armen Avanessian (Falmouth, UK: Urbanomic, 2014), 339.

(12)Ibid.,340.

(13)Robin Mackay + Armen Avanessian, “Introduction”, in#Accelerate: The Accelerationist Reader, ed. Robin Mackay and Armen Avanessian (Falmouth, UK: Urbanomic, 2014), 5.

「加速主義の父」ニック・ランド

そもそも、加速主義とは何か。#Accelerate: The Accelerationist Readerの序文では次のように説明される。

「加速主義とは政治的な異端である。すなわち、資本主義に対して取るべき唯一の急進的な政治的対応は、抗議や妨害、批判でもなく、また資本主義がその内的矛盾によって自壊するのを待つことでもなく、その根こそぎ化・疎外化・脱コード化・抽象化の傾向をいっそう加速させることだ、という主張を指す。」(14)

「加速主義の父」と呼ばれる哲学者がニック・ランドだ。一九九〇年代半ば、フィッシャーはウォーリック大学を拠点にしていたCCRU(Cybernetic Culture Research Unit)なる組織の主要メンバーに名を連ねていたが、そこにおけるグル(尊師)的な存在がランドだった。

やはりドゥルーズ&ガタリの『アンチ・オイディプス』から決定的な影響を受けていた九〇年代のランドは、資本主義を惑星規模の人工知能と捉え、そのポジティブ・フィードバック的な脱領土化のプロセスだけが資本主義を目的論的かつ強度的な閾へと向けて溶解させ〈外部〉を露呈させるとする黙示録的なヴィジョンを打ち出した。この転倒されたヘーゲル=マルクス的な歴史唯物論のもとでは、人間は資本の「歪んだ肉細工」でしかなく、彼らのアイデンティティや自己理解などはシミュレーションに過ぎず、やがては捨て去られる運命にある。テクノロジーの加速は、人間の認知を深めるのでなく、むしろ認知が非人間的なものへと変容し、いま台頭しつつある惑星規模の技術的知性(technosentience)の貯蔵庫へと移行する。さながらリミナルスペースめいた「非人間化された風景……空っぽの空間」へと向かう中で、人類文化は溶解していくだろう、云々……。

こうした黙示録的なテクストは当時のCCRU周辺やフィッシャーにも影響を与えた。ランドの教え子であり、のちに思弁的実在論のキープレイヤーの一人に加わるイアン・ハミルトン・グラントは、ウォーリック大学に在籍していた一九九〇年代はじめに、前述のリオタール『リビドー経済』の英訳を手掛けている。本人の回想によれば、『リビドー経済』の存在を知ったのもランドを通じてであり、グラントは同書に熱中するあまり、修士論文の執筆を放り出して、半年を費やして一気呵成に翻訳した(15)。こうして、『リビドー経済』は『アンチ・オイディプス』と並んで加速主義の聖典のひとつと見なされるようになった。

(14) Ibid.,4

(15) 『崇高と資本主義――ジャン=フランソワ・リオタール論』、二一七〜二一八頁

ランド−浅田−リオタール−ドゥルーズ&ガタリ

ランドはたとえば一九九三年のテクスト「Machinic Desire」の中で次のように述べている。

「それゆえ機械的革命は、社会主義的規制とは反対方向に進まねばならない。社会的な地平を破壊しているプロセスの、いっそう無制限な市場化へと突き進む――”さらに遠く”へ、”市場の運動、脱コード化と脱領土化”へと。そして”脱領土化の方向に、いくら行きすぎても行きすぎることはない。まだ何も見ていないのだ”。」(16)

こうした思想と、一九九〇年の浅田彰の次のような発言を突き合わせて考えてみる必要があるだろう。

「これはある意味で逆説的に先端なんだから、とことん行くところまで行って、もう消費しつくせるものは消費しつくしてしまえばいいと思ったんですね。徹底的に加速して、いわば最終消費のカタストロフに向かわなければいけない、そこでゲームは終わりです、と言いたかったわけですよ。」(17)

九〇年代のニック・ランドも八〇年代の浅田彰も共に、ある種のウルトラ・キャピタリズム的な思想を共有していた。ランドの思想はのちに「加速主義」と呼ばれるようになるが、そこでも前提とされるのは「疎外の克服という幻想の否定」というセントラルドグマであり、それは浅田をある意味で先取りするような「欲望の漂流」の思想を展開していた七〇年代のリオタールから引き出されたものだった。そして、これらすべての原点にはドゥルーズ&ガタリの『アンチ・オイディプス』という聖典があった。

(16) Land, Nick.Fanged Noumena: Collected Writings 1987-2007(English Edition) (p.261). Urbanomic/Sequence Press. Kindle版

(17) 浅田彰・柄谷行人・蓮實重彦・三浦雅士「討議 昭和批評の諸問題 一九六五−一九八九」、柄谷行人編『近代日本の批評供‐赦楕圈硫次蓮拗崔娘卻厳殃幻法一九九七、二一二頁

ウルトラ・キャピタリズムからポスト・キャピタリズムへ

それでは結局、私たちは同じような場所をただグルグル回っていただけだったのだろうか。そうかもしれない、ある意味では。しかし二〇一〇年代以降、加速主義にそれまでと異なる新たなファクターが加わることで、この閉域を抜け出す軌道を描き出す。

二〇〇〇年代以降、ランドの思想はほとんど忘れられかけていた。ランドが一九九八年に大学を退職し、そのためにCCRUも実質的に解散状態になったことが大きい。ランドの思想が「加速主義」という語とともに再び注目されだしたのは二〇〇〇年代の終わり以降である。この時期、批評理論を専門とするベンジャミン・ノイズが著者やブログを通して加速主義を批判的に検討し始める。

さらに二〇一〇年九月にはロンドン大学ゴールドスミスカレッジにおいて加速主義についてのシンポジウムが開かれている。ランドの主に九〇年代のテクストを集めた著書Fanged Noumenaの刊行に合わせる形で開催され、マーク・フィッシャーをはじめ、レイ・ブラシエ、ニック・スルネック、アレックス・ウィリアムズ、ベンジャミン・ノイズらが登壇した。

なぜこの時期にランド的な加速主義の再検討が必要とされたのか。ひとつは二〇〇八年に起きた世界的な金融危機が背景にある。資本主義は今や機能不全に陥っている、という認識が広く共有された。資本主義をオプティミスティックに礼賛する時代は終わった。

リーマン・ショック以後、資本主義のあり方やテクノロジーの進化、オルタナティブな社会変革論をめぐる新しい議論が必要とされる中で、「加速させる」という戦略はいったい何をもたらすのか、という問題設定が再度浮上してきたのだ。

シンポジウムの中でフィッシャーらは、金融危機以後の左派政治や文化批評において、加速主義をどのように捉えなおすべきか、という問題提起を行った。言い換えれば、ランド的な加速主義とは異なる「左派的な加速主義(Left Accelerationism)」の可能性はあるのか、という問題提起を――(他方、ランド自身は「暗黒啓蒙」を唱える新反動主義へと舵を切っていった。詳しくは拙著『ニック・ランドと新反動主義』を参照)。

左派加速主義は(論者により多少の差異はあれど)、九〇年代のランド的な加速主義(右派加速主義)とは異なる二つのテーマを導入することで、ランドからの決定的な旋回を図ろうとした。その二つのテーマとは、「労働からの解放」と「ポスト資本主義への志向」である。

ウルトラ・キャピタリズムからポスト・キャピタリズムへ。資本主義のスキゾフレニックな市場化プロセスをグロテスクなまでに肥大化させることで「内破」を目指すのではなく、現行社会に内在する技術的インフラや欲望の「転用」を通じて資本主義を乗り越えることで、資本の論理を超えた社会関係や生産形態の可能性を展望すること。ポスト資本主義を構想する上で、労働からの解放はその出発点であると同時に到達点でもあるだろう。

論点をあらかじめ先取りすれば、左派加速主義は「疎外の克服」と「疎外の徹底」という二項対立それ自体の外部を目指すと言える。

次回は、労働からの解放とポスト資本主義の実現を目指す左派加速主義について検討してみる。

