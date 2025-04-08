TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Î½÷À­¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¾Î¡¦½÷Í¥¤Î¹­ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦½÷Í¥¤Î¹­ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°0»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Î37ºÐ¤Î½÷À­¤ò½³¤ê¡¢ÏÓ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¯¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤­¤Î¤¦¸á¸å6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅçÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¼£ÎÅ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç´Ç¸î»Õ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

»ö¸Î¤ÎÁÜºº¤Î¤¿¤á¤ËÉÂ±¡¤Ë¤¤¤¿·Ù»¡´±¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£