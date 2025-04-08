■「MGA ポータブルCDプレーヤー」「MGA ヘッドホン」第2次予約受付



3月10日(土)まで予約販売を実施していた「MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き) 」と「MGA ヘッドホン」の第2次予約受付が決定。3月24日(月)10:00より受付開始、4月13日(日)23:59までの受付期間。MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き) 」と「MGA ヘッドホン」は、“自分たちが幼少期を過ごした平成中期(2000年前後)のCDがより身近だった時代の空気感を体感して欲しい”というメンバーの想いから、アニバーサリーベストアルバム『10』とともに同時発売。それらは、平成中期当時の商品ボディをリバイバルしたファッションとしても楽しめるカジュアルなオーディオデバイスとなっている。■2次予約受付期間：3月24日(月)10:00〜4月13日(日)23:59■商品お届け日：7月23日(水)予定※MGAヘッドホンのエンブレム部分がクリアグリーンに変更となりました。既にご予約の分、2次予約受付分ともに同様のデザインでのお届けとなります。【MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き) 】PDZN-1254 7,500円(税抜) / 8,250円(税込)主要仕様：CD再生/停止/早送り/後戻し全曲リピート/プログラム再生(20曲)音飛び防止機能(60秒)誤作動防止ロックキー電源:単三乾電池2本(別売)、DC4.5V外部電源(別売)対応メディア：CD-R/RWヘッドホン出力：φ3.5mmステレオミニジャック付属品:取扱説明書、イヤホンサイズ：(幅)140 x (高さ)27 x (奥行)140mm製品重量：約200g(電池含まず)※本製品にイヤホンが付属しておりますが、音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。また、本製品はお手持ちのジャックがあるイヤホン／ヘッドホンでもご使用いただけます。※本製品は、Bluetoothは非対応となります。※本製品で音楽を聴くには、イヤホン／ヘッドホンを使用する必要があります。MGAヘッドホン購入→ https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1190/【MGA ヘッドホン】PDZN-1255 4,500円(税抜) / 4,950円(税込)ドライバー：40mm周波数特性：20〜20000Hz対応インピーダンス：32Ωヘッドホン感度：116dBヘッドホンプラグ：φ3.5mmステレオミニジャックサイズ：160×145×60mm重量：約60g※本製品は、平成中期(2000年前後)当時の商品ボディを再現した商品となります。※音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。※本製品は、Bluetoothは非対応となります。MGAポータブルCDプレーヤー購入→ https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1191/・購入数制限：お一人様一回限り、二点まで・事前決済のみ：クレジットカード、コンビニ前払い