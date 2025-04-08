Mrs. GREEN APPLE、ベストアルバム『10』と『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』のCover Art公開
Mrs. GREEN APPLEが7月8日、アニバーサリーベストアルバム『10』および『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』をリリースする。両作品のCover Artが公開となった。
◆Mrs. GREEN APPLE 画像
『10』のCover Artは、2015年7月8日リリースのメジャーデビューミニアルバム『Variety』、2020年7月8日リリースのベストアルバム『5』の系譜として連なるもの。ミセスの活動のさまざまな足跡がオマージュされている“胸アツ”なものだ。一方、『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』のCover Artにも『5 COMPLETE BOX』へのオマージュを想起することができる。
同時リリースされるBlu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』には、世界最大級の音楽特化型アリーナ、神奈川・Kアリーナ横浜にて計10公演で約20万人を動員した定期公演8日目10月31日のライブ全19曲が完全収録されるほか、特典映像として「Documentary - Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」も収録される。
これら2作品を同梱した『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』には、MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット(「10」LPサイズフォトポスター (19枚)、「10」ゲームシャツ (ワッペン10種付き)、「10」CDディスプレイスタンド、「10」スラップ式ラバーバンド、「10」レンチキュラーフォトカード、MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -の計6点)が付属。また、3月10日に予約販売を終えていた「MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き) 」と「MGA ヘッドホン」の第2次予約は4月13日(日)23:59まで。
■『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』
2025年7月8日(火)リリース
【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】
UPCH-29493 20,000円(税抜) / 22,000円(税込)
・CD『10』
・Blu-ray「Studio Session Live #4」
・Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回生産限定盤(CD+DVD+GOODS)】
UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)
・CD『10』
・Blu-ray「Studio Session Live #4」
・2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット
※「MAGICAL CODE」配布対象
●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット詳細
・『10』LPサイズフォトポスター (19枚)
・『10』ゲームシャツ (ワッペン10種付き)
・『10』CDディスプレイスタンド
・『10』スラップ式ラバーバンド
・『10』レンチキュラーフォトカード
・MGA Official Light Stick ミニチュア -MGA MAGICAL 10 YEARS ver.-
※『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B
・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D
・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J
※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』
2025年7月8日(火)リリース
予約リンク：https://lnk.to/mga_10
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】
UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回限定盤(CD+DVD)】
UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【通常盤(CD)】
UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象
【MAGICAL PRICE盤(CD)】
UPCH-29497 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)
※初回生産限定
※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース
※「MAGICAL CODE」対象外
▼CD収録内容
「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定
▼初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容
＜Studio Session Live #4＞
「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー
・タワーレコード：カトラリーセット
・HMV：コンパクトミラー
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)
・Amazon：アクリルコースター
・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル
・その他一般店：ステッカー
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
予約リンク：https://lnk.to/mga_Harmony
【通常盤(Blu-ray)】
UPXH-20146 6,000円(税抜) / 6,600円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
【通常盤(2DVD)】
UPBH-20335/6 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
▼収録内容
-Opening-
Magic
Hug
ライラック
嘘じゃないよ
ANTENNA
光のうた
SoFt-dRink
ア・プリオリ
Dear
-Interlude-
クダリ
StaRt
ケセラセラ
They are
コロンブス
Part of me
norn
Soranji
familie
Feeling
▼特典映像
Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B
・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D
・Amazon：A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F
・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：A3クリアポスター Type-J
※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■「MGA ポータブルCDプレーヤー」「MGA ヘッドホン」第2次予約受付
MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き) 」と「MGA ヘッドホン」は、“自分たちが幼少期を過ごした平成中期(2000年前後)のCDがより身近だった時代の空気感を体感して欲しい”というメンバーの想いから、アニバーサリーベストアルバム『10』とともに同時発売。それらは、平成中期当時の商品ボディをリバイバルしたファッションとしても楽しめるカジュアルなオーディオデバイスとなっている。
■2次予約受付期間：3月24日(月)10:00〜4月13日(日)23:59
■商品お届け日：7月23日(水)予定
※MGAヘッドホンのエンブレム部分がクリアグリーンに変更となりました。
既にご予約の分、2次予約受付分ともに同様のデザインでのお届けとなります。
【MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き) 】
PDZN-1254 7,500円(税抜) / 8,250円(税込)
主要仕様：CD再生/停止/早送り/後戻し
全曲リピート/プログラム再生(20曲)
音飛び防止機能(60秒)
誤作動防止ロックキー
電源:単三乾電池2本(別売)、DC4.5V外部電源(別売)
対応メディア：CD-R/RW
ヘッドホン出力：φ3.5mmステレオミニジャック
付属品:取扱説明書、イヤホン
サイズ：(幅)140 x (高さ)27 x (奥行)140mm
製品重量：約200g(電池含まず)
※本製品にイヤホンが付属しておりますが、音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。また、本製品はお手持ちのジャックがあるイヤホン／ヘッドホンでもご使用いただけます。
※本製品は、Bluetoothは非対応となります。
※本製品で音楽を聴くには、イヤホン／ヘッドホンを使用する必要があります。
MGAヘッドホン購入→ https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1190/
【MGA ヘッドホン】
PDZN-1255 4,500円(税抜) / 4,950円(税込)
ドライバー：40mm
周波数特性：20〜20000Hz
対応インピーダンス：32Ω
ヘッドホン感度：116dB
ヘッドホンプラグ：φ3.5mmステレオミニジャック
サイズ：160×145×60mm
重量：約60g
※本製品は、平成中期(2000年前後)当時の商品ボディを再現した商品となります。
※音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。
※本製品は、Bluetoothは非対応となります。
MGAポータブルCDプレーヤー購入→ https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1191/
・購入数制限：お一人様一回限り、二点まで
・事前決済のみ：クレジットカード、コンビニ前払い
■＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞
open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00
7月27日(日) 神奈川・山下ふ頭特設会場
open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
▼販売席種：
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) 特典グッズ付(ファンクラブ会員限定)＋全来場者ノベルティ付
※Ringo Jamシートは「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。
・指定席：14,800円(税込)全来場者ノベルティ付
・ファミリーシート(着席指定)：14,800円(税込) 全来場者ノベルティ付
https://mrsgreenapple.com/feature/anniversary_live
■デビュー10周年企画
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆ベストアルバム『10』特設サイト
◆『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook
◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP
◆大森元貴 オフィシャルInstagram
◆若井滉斗 オフィシャルInstagram
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