4月2日、ホワイトハウスで国別の関税率表を手に、相互関税導入を発表するトランプ大統領。予想以上の高率で、世界の市場は混乱を来している(写真:Bloomberg)

予想されていたとはいえ、トランプ大統領の相互関税の発表は世界に大きな衝撃を与えた。日本製品に課せられる相互関税率は24%と、相対的にかなり高い。トランプ関税の本質を理解するためにも、まず相互関税率がどうはじき出されたのか知っておいた方がいい。それは驚くほど簡単に計算されていて、「鉛筆なめなめ計算した」と言って過言ではない内容である。

論理的根拠に乏しい「相互関税率」の計算

アメリカ通商代表部(USTR)が「Reciprocal Tariff Calculations (相互関税計算)」と題する資料を発表している。同資料には「相互関税はアメリカと各国との二国間の貿易不均衡を是正するために必要な関税率として計算された」とある。要するに「アメリカの貿易赤字をゼロにする」のが目的だ。

「長期間にわたってアメリカの貿易赤字が続いているのは、アメリカが貿易相手国に搾取されてきたためである」というのがトランプ大統領の認識だ。USTRの資料にも「国際貿易のモデルでは貿易収支は長期的には均衡すると想定されているが、過去50年間、アメリカは一貫して貿易赤字を計上している」と指摘している。

常に貿易収支を均衡させる関税率が存在するかどうか疑問だが、ともかくトランプ大統領は、各国別に貿易均衡を実現するため相互関税を課すと決めたのだ。

USTRが発表した計算式は簡単なものであり、経済学の知識がなくても十分理解できる。

相互関税率=(輸入−輸出)÷(輸入品価格に対する輸入品需要の弾性値×関税の輸入品価格への転嫁率×輸入総額)×100

「輸入品価格に対する輸入品需要の弾性値」は、価格が変動した時に需要がどれだけ変動するかを示す比率である。仮に輸入品価格が1%上昇し、輸入品需要が1%減少した場合、その弾性値は1になる。「関税の輸入品価格への転嫁率」は、引き上げられた関税額がすべて輸入品価格に転嫁されるわけではないので、関税増加分がどれだけ輸入品価格に反映させたかを示す。

今回、トランプ政権は弾性値を4としていて、USTRはその根拠を、多くの研究で弾性値は3〜4と推定されているからとしか説明していない。また、「関税の輸入品価格への転嫁率」は0.25と設定されていて、これも明確な根拠はない。

貿易赤字額÷輸入総額を「寛容」で半分に

計算式に弾性値=4と転嫁率=0.25を入れると、2つの数値の積が1になるので、計算式は次のようになる。

相互関税率=(輸入−輸出)÷輸入総額×100

さらに(輸入−輸出)は貿易赤字額なので、こう書き替えられる。

相互関税率=貿易赤字額÷輸入総額×100

なんのことはない、相互関税率は輸入総額に対する貿易赤字額の比率なのだ。比率が高ければ、相互関税率も高くなる。貿易が均衡すれば、相互関税率はゼロになるが、貿易収支は毎年変化する。相互関税率が毎年見直されるかについて、明確な説明はない。

日本に当てはめてみよう。アメリカの貿易統計では、2024年のアメリカの貿易赤字は(1482−797=685)で685億ドルなので、相互関税率は「685÷1482×100」から46%だ。ただトランプ大統領は、「寛容(lenient)」から半分を課すとしているので相互関税率は23%になる。アメリカ政府がどの統計を使っているかわからないが、この値は対日相互関税率24%とほぼ一致する。

貿易収支とは関係なく、すべての国を対象に最低10%の相互関税が課されることになる。対米貿易収支が黒字ではないイギリスやオーストラリア、シンガポール、ブラジル、ニュージーランド、トルコに対しても相互関税が課されるわけだが、その意味は不明だ。経済制裁を課されているロシア、ベラルーシ、北朝鮮が相互関税リストにない理由は説明されていない。算出根拠が薄いばかりか、適用も極めて恣意的である。

アメリカの貿易赤字をめぐる3つの神話

算出根拠、適用方針はさておき、相互関税は貿易赤字の解消に有効だろうか。4月3日付『ニューヨーク・タイムズ』は「Economists say the way Trump calculated tariffs makes no sense(エコノミストはトランプの関税計算は意味をなさない)」という記事で、「ホワイトハウスが“相互関税”を計算するために使った方式はあまりにも単純すぎて、アメリカの貿易赤字を払拭するという目的は達成できないだろう」と書いている。

さらに「アメリカの恒常的な貿易赤字は貿易相手国の不公平は貿易慣行がある」という前提を批判し、不公平な貿易慣行は貿易赤字の要因にはならないと指摘している。

また、ブルッキングス研究所の研究ペーパー3月13日付「The U.S, Trade Deficit: Myths and Realities(アメリカの貿易赤字―神話と現実)」は、アメリカの貿易赤字に関しては3つの神話があるとする。

第1の神話は、「貿易自由化で海外の重商主義政策にさらされたことが貿易赤字の主因」という主張だ。第2の神話は、「ドルが国際準備通貨の基軸通貨となったため、海外の政府に公的準備としてドルを供給する義務を負い、それが貿易赤字の原因になった」。「海外から大量に資金が流入するため、国内で生産能力以上に消費したことが貿易赤字の原因になった」が最後の神話だ。同ペーパーは「貿易赤字は外国とアメリカのマクロ経済の要因がお互いに影響し合う状況を反映したものである」と、貿易赤字を関税で解消する政策は間違いであると指摘している。

貿易収支は多角的な貿易によって決まる。自国から見て収支が赤字の国もあれば、黒字の国もある。それを総合して自国の貿易収支が決まるのに、トランプ大統領は二国間の貿易均衡を求めるという過ちを犯している。高関税による貿易均衡は、結果的に「自給自足の経済」を求めているようなものだ。

本来、貿易赤字削減の是非から論じるべきだが、それは横に置いて、実際に相互関税でアメリカの貿易収支が均衡するかを考えてみる。アメリカ国内での輸入品販売価格への関税転嫁はある程度進むだろう。ただ、「価格弾性値」は個々の商品によって異なる。アメリカで生産されていない商品では関税分を100%価格に転嫁しても、需要は大きく減らないだろう。

国内に競争企業が存在すれば、関税が引き上げられても、輸入業者は値上げをせず、利益率を下げる形で対応するはずだ。その場合、大きく輸入が減ることはない。輸出業者、輸入業者、小売業者がそれぞれ市場の状況に応じて対応する。トランプ大統領が期待するほど、貿易赤字は縮小しないだろう。

製造業の復活は実現するとしても数年先

トランプ関税にはもうひとつの目的がある。アメリカの製造業の復活だ。グローバリゼーションによる工場の海外移転で職を失った白人労働者層はトランプ大統領の大きな支持層で、選挙でトランプ大統領は彼らに「職を取り戻す」と約束してきた。だが、アメリカの製造業の雇用の減少は企業の海外進出が理由ではない。

工場の海外移転による失職は地域的に起こってはいるが、アメリカ経済全体を見ると、製造業の雇用喪失の最大の要因は、製造ラインのIT化の進展による生産性の向上だ。事実、GDPに占める製造業の付加価値は大きく変わっていないが、製造業の雇用者数は大幅に減少している。明らかに国内の要因であり、関税とは関係がない。

こちらも、問題の原因の認識が誤っているのだが、それを承知で効果を考えてみよう。製造業の復活は第1次政権でも謳われていた。2017年4月にアメリカ製品を優先的に購入する「バイ・アメリカン政策」を促進するという大統領令を出している。この時は、アメリカ製品を買おうにもアメリカで生産されていない製品が多く、ほとんど成果を上げることができなかった。

今回は、輸入品価格が上昇すれば、アメリカでの生産が価格的に優位になり、アメリカ企業の国内回帰や海外企業の対米投資が増えるという理屈だ。しかし、アメリカ企業が国内回帰を決めたり、海外企業がアメリカでの生産拡大を決めたりしたとしても、新しい設備や工場が稼働するには数年はかかり、即効性はない。

来るのは「ブーム」ではなくインフレ

アメリカで生産されない製品は高い関税を課されても、輸入が大きく減ることはない。輸入価格弾性値は「ゼロ」なので、国内で代替品が生産されるまで関税分が価格に転嫁され、アメリカの消費者は値上がりした製品を買わざるを得ない。

トランプ大統領は「短期では厳しい状況になるかもしれないが、やがてブームがくる」と楽観的に語るが、むしろリスクが高い。輸入品への高関税は短期的にンフレ要因になる。もしインフレが高進する状況になれば、来年の中間選挙で共和党に厳しい判断が下されるだろう。

経済理論に基づいてというよりも、政治的な理由から導入された関税政策で貿易赤字が解消し、アメリカが設備投資に沸いて製造業が復活し、トランプ大統領が勝利宣言、というのは幻想に近い。

(中岡 望 : ジャーナリスト)