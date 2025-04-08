¡Úµð¿Í¡Û³«ËëÁ°¤ÈÊÌ¿Í¤Îà¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸ÀèÀ¸á¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡¡ÇëÈø¶©Ìé¡ÖÊÑ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î³ô¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇµÞÆÃæ¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï£±£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£´ÎÒ¡Ê£´£²ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¡Ë¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£³ÂÇÅÀ¡£à¥À¥á½õ¤Ã¿Íá¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È°ìÊÑ¤·¤¿¡£³«ËëÀï¤«¤é¡Ö£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤òÌ³¤á¤Æ£¶»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£±£¹£¹£±Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¢£²£°£±£´Ç¯¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µåÃÄ¿·³°¹ñ¿ÍµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º£·Æü¸½ºß¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨£´³ä£µÎÒ¡¢Æ±£²°Ì¥¿¥¤¤Î£²ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±£µ°Ì¥¿¥¤¤Î£¶ÂÇÅÀ¤ÈÂç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½õ¤Ã¿ÍË¤¤ÎÂçÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¥ä¥ó¥°£Ç¤¿¤Á¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤«ÂÇ·â¤Îµ»½Ñ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤Ç¤âÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£ÆâÌî°ÂÂÇ¤â¤â¤®¼è¤ë¤·¡¢¤¢¤ì¤À¤±Áö¤é¤ì¤ë¤ÈÁê¼êÌî¼ê¤â¹²¤Æ¤ë¤·¼éÈ÷¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£³°¹ñ¿Í¤ÏÈ´¤¤¤Æ¡ÊÁö¤Ã¤Æ¡Ë¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Î»ÑÀª¤Ï¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤ò¼ã¼ê¥Ê¥¤¥ó¤Ï¸«½¬¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÇËÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢ÇëÈø¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë³«Ëë¤·¤Æ¤«¤éÁ´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÎý½¬¤ä»î¹çÁ°¤Ë¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£ËÍ¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê³«ËëÁ°¸å¤Ç¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¡£¼ã¼ê¥Ê¥¤¥ó¤«¤éàÀèÀ¸á¤È¤·¤ÆÇ®¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é·ãÁö¤¹¤ëÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¸«¤¿ÄÌ¤ê´¶¾ð¤ò·ã¤·¤¯É½¤Ë½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡£²ù¤·¤¤»þ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¬¤ë¤·¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¸ÝÉñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Íê¤ì¤ëÃË¤¬º£¸å¤â°¤Éôµð¿Í¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£