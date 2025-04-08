¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÌîµåË¹¹©¾ì¤Ëº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡½ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆNBC¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇ¤¬ÌîµåË¹¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¹©¾ì¤Ëº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢Ë¹»Ò¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¤ÈÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤ë¹ñºÝËÇ°×¤Ø¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇÎ¨¤ÏÁê¸ß´ØÀÇ¤Î34¡ó¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â54¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£Ë¹»Ò¤«¤é¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÂ¿¤¯¤ÎÆüÍÑÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ë¹»Ò¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥¸¥§¥Õ¥£¡¼¡¦¥Þ¡¼»á¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Î¥³¥¹¥È¤ÏÃæ¹ñ¤Ê¤É¤Î¹ñ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²Á³Ê¾å¾º¤È¤¤¤¦·Á¤Çº¹³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤Î¤Ï¼ç¤ËÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¥Þ¡¼»á¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ä¥Õ¥£¥é¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¸þ¤±¤Ë¡¢¥´¥ë¥ÕÍÑ¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°ÍÑË¹»Ò¡¢ÌîµåË¹¤ÎË¥À½¡¢»É¤·¤å¤¦¡¢»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤¬ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ìÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»îÎý¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢¹ñÆâ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î»Ô¾ì¤Ø¤ÎÈÎÇä³ÈÂç¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î°ìÉô¤ÎÀ½Â¤¶È¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸»º¤Î°ìÉô¤òÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥¿¥¤¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ë¤â¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Ãæ¡¢¤½¤Î°Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Þ¡¼»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬½ÏÎý¤·¤¿Ï«Æ¯ÎÏ¤È¸úÎ¨Åª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿À¤³¦ºÇÂç¤ÎÀ½Â¤Âç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤Ï´°àú¤Ê²ò·èºö¤«¤éÄø±ó¤¤¡£¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï½ÏÎý¤·¤¿Ë¥À½Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹©¾ì¤òÊÆ¹ñ¤Ë°Ü¤¹¤Î¤âÈó¸½¼ÂÅª¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¡¼»á¤ÏÊÆÃæËÇ°×¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Ú´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤¬²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È»×¤¦¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÎÃæ¿´¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÎ¾¹ñ¤¬Å¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í§¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë