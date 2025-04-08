¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂçÃÏ¿Ì¡¡¤¤ç¤¦¤Ë¤âÌó20¿Íµ¬ÌÏ¤Î¼«±ÒÂâ¤¬½ÐÈ¯¡¡¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°·ÑÂ³¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÌôÉÊ¡¦µ¡ºà¤Ê¤É±¿ÈÂ
ÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë°åÎÅÉÊ¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦¤Ë¤â¼«±ÒÂâ¤¬¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÃ«¸µ ËÉ±ÒÂç¿Ã
¡Ö¹ñºÝ¶ÛµÞ±ç½õ³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê°åÎÅ»ñµ¡ºàÅù¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Åý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¤ËÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÏÀè·î¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.7¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÌôÉÊ¤äµ¡ºà¤Ê¤É¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤Ë¤â¤ª¤è¤½20¿Íµ¬ÌÏ¤Î¼«±ÒÂâ°÷¤¬¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Ï¡¢Àè·î¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¤¿Åý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¤¬¹ñºÝ¶ÛµÞ±ç½õÂâ³èÆ°¤È¤·¤ÆÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£