京丹波は、2025年4月13日より開催される「2025年日本国際博覧会(略称:EXPO 2025 大阪・関西万博)」に出店します。

京丹波

京丹波は、2025年4月13日より開催される「2025年日本国際博覧会(略称:EXPO 2025 大阪・関西万博)」に出店。

■出店概要

出店エリア:JAPANマルシェ(日本物産展)

期間 :2025年4月13日(日)〜2025年10月13日(月)

出展内容 :焼き栗、黒豆茶、いちご大福等

日本伝統食材の販売

工夫 :伝統の栗の香りを漂わせる工夫を施し

五感に訴える演出を行っています。

(フレグランス香料で食品の香りを開発)

■出店の目的とビジョン

同社は、京丹波ならではの「焼き栗」「黒豆茶」の販売を通して世界の人々へ日本食文化のこだわりと品質の良さを情報発信し永続的な観光誘致、地域経済の活性につなげていきます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「EXPO 2025 大阪・関西万博」に出店!京丹波 appeared first on Dtimes.