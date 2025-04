パティシエ指導のもとデコレーションクッキー作り！ミラクルエッグ「イースターイベント」

ミラクルエッグは、栃木県大田原市の「ひまわり学童クラブ」にて、2025年4月16日(水)に新規児童の歓迎会に併せイースターイベントを開催します(協力:ねむの樹洋菓子店)。

ミラクルエッグ「イースターイベント」

パティシエさんと魔法のデコレーション!〜イースターエッグハントで春を見つけよう〜

日時 :2025年4月16日(水)16:00〜17:30

場所 :栃木県大田原市黒羽向町1839「ひまわり学童クラブ」

内容 :デコレーションクッキー作り(協力:ねむの樹洋菓子店)、

エッグハント、イースタークイズなど

参加者:新入学生を含む小学生80〜90人程度

後援 :大田原市/大田原市教育委員会

プロのパティシエ指導のもとデコレーションクッキー作りや、イースターにちなんだワクワク体験を提供します。

●世界に一つだけのデコレーションクッキー作り

地元の人気洋菓子店「ねむの樹洋菓子店」の藤田パティシエが特別ゲストとして登場!イースターエッグ型のクッキーに、色鮮やかなトッピングで自由にデコレーション。

「食べるアート」を通じて、子どもたちの創造力を育みます。

●ドキドキ!イースターエッグハント

会場内に隠されたカラフルなイースターエッグを探し出す「エッグハント」も開催。

新一年生とチームを組んで卵をみつけよう!優勝するのはどのチーム…!?

●「イースターってなぁに?」異文化体験も!

日本ではまだなじみの薄い「イースター」ですが、欧米では春の訪れを祝う大切なイベント。

キリスト教文化や卵が持つ意味や食の大切さについても楽しく学びます。

