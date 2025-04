四天王寺大学短期大学部は、大阪市農業協同組合が進めるイタリア野菜のブランド化・普及の取り組みに協力し、同短期大学部ライフデザイン学科でフードの領域を学ぶ学生らが考案したイタリア野菜レシピが、『イタリア食堂 ちぇるきお』でアレンジを加えて、2025年4月30日まで期間限定で提供。

四天王寺大学短期大学部

四天王寺大学短期大学部は、大阪市農業協同組合が進めるイタリア野菜のブランド化・普及の取り組みに協力し、同短期大学部ライフデザイン学科でフードの領域を学ぶ学生らが考案したイタリア野菜レシピが、『イタリア食堂 ちぇるきお』でアレンジを加えて、2025年4月30日まで期間限定で提供されます。

■学生が考案したメニュー

写真は「イタリア野菜レシピアイデア発表会」で学生が調理したもので、提供されるメニューとは異なります。

イタリア野菜オムレツ(ビーツ、カリーノケール、ルッコラ)

イタリアンギョーザ(カーボロネロ)

ビーツのケーキ(ビーツ)

イタリア野菜 かき揚げうどん(ビーツ、ルッコラ)

■『イタリア食堂 ちぇるきお』様紹介

提供期限:2025年4月30日まで

所在地 :大阪市平野区平野宮町1-5-5-179(JR平野駅から徒歩5分)

TEL :080-9360-0652

定休日 :水・木曜日

※「イタリア食堂 ちぇるきお」で提供される四天王寺大学生コラボのイタリア野菜料理は材料の在庫の関係上、来店の3日前までにお電話で提供可否の確認をしてください。

イタリア食堂 ちぇるきお

■ポイント

大阪市農業協同組合によるイタリア野菜のブランド化・普及の取り組みについて、2021年度から四天王寺大学短期大学部ライフデザイン学科が協力し、翌年2022年8月に包括連携協定を締結。

さまざまなイタリア野菜のレシピを考案、商品開発など、2024年度で4年目を迎える。

2024年度は、2025年1月22日に学生考案の「イタリア野菜レシピアイデア発表会」を行い、調理アドバイス・試食を大阪市平野区で「イタリア食堂 ちぇるきお」を営む市橋俊明シェフにご協力いただいたことがきっかけとなり、期間限定で提供いただけることが決定。

■2025年1月22日「イタリア野菜レシピアイデア発表会」の様子

事前学習として、JA大阪市と共に同市内のイタリア野菜圃場を見学し、イタリア野菜についての見聞を深めて、レシピを考案。

2025年1月22日にレシピアイデアの調理・試食を行う「イタリア野菜レシピアイデア発表会」を本学の調理実習室で開催し、13人の学生が4班に分かれて調理を実施。

当日は市橋氏もお越しいただき、学生は市橋氏にアドバイスをいただきながらアイデアレシピを調理。

イタリア野菜レシピアイデアコンテスト発表会当日1

イタリア野菜レシピアイデアコンテスト発表会当日2

イタリア野菜レシピアイデアコンテスト発表会当日3

イタリア野菜レシピアイデアコンテスト発表会当日4

レシピを考案・調理を担当した学生は、「かき揚げうどんでは、イタリア野菜は色鮮やかなのでかき揚げにすることで色も楽しめると思い、かき揚げにしました。

」「ビーツのケーキの調理行程でビーツをすりおろすのが固くて難しかったです。

でも試食で皆さんに『美味しい』と言ってもらえ、そして市橋シェフのお店のメニューに追加してもらえることになり本当に嬉しい。

」と話しました。

JA大阪市関係者×市橋俊明シェフ×四天王寺大学生

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 学生考案イタリア野菜レシピ『イタリア食堂 ちぇるきお』で提供!四天王寺大学短期大学部 appeared first on Dtimes.