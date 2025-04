シンプルながら印象的なデザイン！ライクイット「ティッシュボックス リバーシブル木蓋」

ライクイットは、新商品「ティッシュボックス リバーシブル木蓋」の予約販売を、2025年4月7日より公式ECサイト「ライクストア」にて開始しました。

ライクイット「ティッシュボックス リバーシブル木蓋」

・品番 :THR-02

・サイズ :約W241×D120×H107mm(本体外寸)

約W233×D113×H102mm(本体内寸)

・カラー :クリア・ホワイト・ブラック

・材質 :本体:クリア/PET樹脂 ホワイト・ブラック/ABS樹脂

天然木突板(ラッカー塗装)・芯材/MDF

・重量 :クリア/約426g ホワイト・ブラック/約367g

・原産国 :本体/日本製 木蓋/台湾製

・販売価格:3,300円(税込)

ライクイットは、新商品「ティッシュボックス リバーシブル木蓋」の予約販売を、2025年4月7日より公式ECサイト「ライクストア」にて開始。

■異なる2つの素材をミックス

まったく性質の違う素材の対比を楽しめます

プラスチックと木という異なる素材をミックス。

シンプルながら印象的なデザインに仕上がっています。

■リバーシブル仕様の木蓋

天然木を使用したリバーシブル仕様の木蓋

木蓋は裏表で使えるリバーシブル仕様。

空間の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分けられます。

■場所を選ばず便利に使える

水回りでの使用もおすすめです

キッチンや洗面台などでも気兼ねなく使えるよう、木蓋には耐水性の高いクリア塗装を施しました。

■個性的な3カラー

手前からホワイト、ブラック、クリア

カラーはクリア、ホワイト、ブラックの3色展開。

キャラクターがそれぞれ異なっており、選ぶ楽しさがあります。

■クリア

一目で残量が分かって便利です

「木」と「透明」の組み合わせが目を引くクリア。

中身が見えるため、箱や袋から出したティッシュをセットすれば、残量がすぐに分かります。

■ホワイト

優しく空間に調和します

どんな空間にも馴染むホワイト。

目立つところに置いても生活感が出ません。

■ブラック

新発売のティッシュボックス(ブラック)

気品あるたたずまいのブラック。

モダンなインテリアはもちろん、アンティーク家具にも調和します。

■低圧発泡成形を採用(ホワイト、ブラックのみ)

樹脂使用量が減るため、軽量化できるというメリットも

樹脂に気泡を混ぜ込む「低圧発泡成形」と呼ばれる技術を採用。

気泡によって生まれる特徴的な模様は、他の素材にはない存在感を放ちます。

個体によって模様が異なるので、使っていくうちに愛着が湧きます。

