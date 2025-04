法人証明書の異常を早期検知し、会社の乗っ取りを防止！リーガル「電子認証キット 法人見守りサービス」搭載

リーガルは、法人証明書(商業登記電子証明書)の有効性確認を利用した異常検知・通知機能を搭載した「法人見守りサービス」を、電子認証キットに新たに装備。

リーガル「電子認証キット 法人見守りサービス」搭載

リーガルは、法人証明書(商業登記電子証明書)の有効性確認を利用した異常検知・通知機能を搭載した「法人見守りサービス」を、電子認証キットに新たに装備します。

■「法人見守りサービス」機能概要

このサービスは、電子認証キットに登録された法人証明書の有効性を定期的に確認し、異常を検知した場合にユーザーにメールで通知する機能です。

これにより、会社の乗っ取りなどを目的とした不正な申請を早期に発見し、被害を最小限に抑えることができます。

また有効期限の近づいた電子証明書についても通知がされるので、電子入札やe-Taxで利用しようとした際にうっかり期限が切れていたということを防ぐことができます。

なお、登録する電子証明書は署名されたPDFファイル等から登録可能ですので、司法書士や弁護士などが顧客企業へ向けたサービスとして利用の場合、電子証明書ファイルを直接取り扱う必要はありません。

法人見守りサービス画面イメージ

■主な特長(その他追加機能)

・法人証明書の有効性自動確認機能:商業登記電子証明書の有効性と証明書の有効期限を定期的にチェックし、異常を検知します。

・異常検知時通知機能:有効性確認時に異常を検知した場合、ユーザーにメールで通知します。

「法人見守りサービス」以外の追加機能

・XML署名機能

・タイムスタンプ一括検証機能

・1ヶ月法人証明書への対応

■「電子認証キット」製品概要

価格 :電子認証キットPRO/15,400円〜 電子認証キットSTD/9,900円〜

※上記税込価格

販売方法:ホームページから申込

販売店 :リーガル

