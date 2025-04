ジアスは、ECサイト「JIAS ONLINE(ジアスオンライン)」にて販売中のセットカーテン「Recipe(レシピ)」の特設ページを公開しました。

ジアス「Recipe」

発売日 : 2025年3月3日(月)

テイスト: ナチュラル、カジュアル、モダン、シンプル、ラグジュアリー

価格 : 22,000円〜55,000(税込)

内容 : 【ドレープ・レース】48セット、【ダブルレース】3セット、

【テーピングスタイル・レース】6セット

※数量限定販売のため、在庫がなくなり次第終了します。

サイズ : 幅50〜300cm、丈80〜240cm ※1cm単位でオーダー可

販売場所: ECサイト「JIAS ONLINE」

ジアスは、ECサイト「JIAS ONLINE(ジアスオンライン)」にて販売中のセットカーテン「Recipe(レシピ)」の特設ページを公開。

■商品の特徴

*プロがセレクトした組み合わせだから、おしゃれで失敗しない

経験豊富なコーディネーターが、トレンドを抑えた組み合わせを厳選しました。

色の組み合わせや素材のバランスなど、プロの視点で考え抜かれたコーディネートなので、カーテン選びに自信がない方でも安心して選べます。

*好みのテイストが見つかる

ナチュラル、シンプル、モダンなど、幅広いテイストのコーディネートを用意されました。

豊富な約60セットの中から、お部屋の雰囲気や好みにぴったりの組み合わせがきっと見つかります。

*1cm単位でサイズのオーダーが可能

幅は50〜300cm、丈は80〜240cmの範囲内で、1cm単位でサイズの指定が可能です。

既製サイズでは合わない窓にも、ぴったりのサイズで、美しい仕上がりを実現します。

*長く愛せる、丁寧なお仕立て

38年の歴史を持つ自社縫製工場で、熟練の職人が丁寧に縫製しています。

異なる生地を組み合わせたスタイルカーテンも、オーダーカーテンならではのアイテム。

確かな技術で、長く愛用できるカーテンをお届けします。

*上質なファブリックを、気軽に取り入れる

「Recipe」のカーテンセットは、どれも高品質なジアスオリジナルのファブリックを使用しています。

ラインナップの中には美しい発色や繊細な透明感が特長のインポートファブリックも。

品質と価格のバランスにこだわり、上質なファブリックを家庭で気軽に楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ナチュラル、シンプル、モダンなど、幅広いテイスト!ジアス「Recipe」 appeared first on Dtimes.