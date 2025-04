『世界にひとつだけの特別な絵本』が15％OFF！MY STELLA「国際子どもの本の日 ＆ 入園入学お祝いキャンペーン」

MY STELLA(マイステラ)は、4月2日「国際子どもの本の日」にあわせ、「国際子どもの本の日 & 入園入学お祝いキャンペーン」を2025年4月2日(水)から4月13日(日)までの期間限定で実施しています。

MY STELLA「国際子どもの本の日 & 入園入学お祝いキャンペーン」

4月2日は「国際子どもの本の日」。

世界中の子どもたちが本を通して心を育み、豊かに生きる力を得ることを願うこの日に、パーソナライズ絵本ブランド「MY STELLA(マイステラ)」が発信するのは、“子どもが自分をもっと好きになれる”絵本のかたち。

印刷のプロフェッショナルがつくる“世界に一冊だけの物語”には、自己肯定感・家族の絆・ギフトの温もりが詰まっています。

◆子どもたちが「自分を好きになる」ための絵本を

MY STELLA(マイステラ)は、静岡市に拠点を置く老舗印刷会社が70年以上の技術と想いを注ぎ、誕生させたパーソナライズ絵本ブランドです。

「キミがキミを好きになる、キミだけのミライ」をコンセプトに、子どもたちの自己肯定感を育み、自分らしさを誇れる未来のための絵本を届けています。

この絵本の魅力は、子どもの名前が単に登場するだけではありません。

名前・誕生日・髪型・髪色・肌の色・家族構成・メッセージなど、たくさんのパーソナライズ要素が物語の中に溶け込み、読み進めるほどに「これは私だけの物語」と感じる喜びが広がります。

特に「さがして!みつけて!ふしぎなせかいりょこう」では、世界初、主人公だけでなく、パパやママ、兄弟姉妹、愛犬や愛猫といった「家族全員」も物語に登場し、一緒に冒険を楽しめることが大きな特徴です。

プロがつくる高品質なストーリーとイラストに、子どもと家族の個性を自然に溶け込ませることで、温かさと品質を両立させています。

これこそが、一生の宝物となる絵本の魅力です。

◆家族の時間を豊かにする、世界にひとつだけの特別な絵本

MY STELLAの絵本は、単なる読み物ではなく、家族との大切な時間を創り出す体験です。

デジタル時代だからこそ価値がある、肌の温もりを感じながら一緒に過ごす読書の時間。

パパやママの声で読み聞かせる物語は、子どもの心に深く刻まれていきます。

「ようこそ うつくしいせかいへ」では、生まれたばかりの赤ちゃんへの想いや祝福を込め、この世界の美しさを伝える感動的なストーリー。

「さがして!みつけて!ふしぎなせかいりょこう」では、家族全員で冒険しながら、あちこちに隠れた仕掛けを一緒に探す楽しさがあります。

どちらも、親子で対話しながら読み進める中で、絆が深まり、かけがえのない思い出になっていきます。

また、写真ページには家族の大切な瞬間を残すことができ、子どもの成長とともに価値が増していく「未来への宝物」となります。

◆代表的な2作品の紹介

【1】ようこそ うつくしいせかいへ

対象:0〜3歳/出産祝い・初誕生日などに最適

“この世界に生まれた奇跡”を祝福するファーストブック。

案内人とともに世界の美しさを巡る、感動のストーリー。

【2】さがして!みつけて!ふしぎなせかいりょこう

対象:3〜7歳/誕生日や卒園祝いなどにおすすめ

主人公と家族で11の不思議な国を巡る、探し絵+冒険絵本。

写真4枚を入れられるアルバムページ付きで、思い出も一冊に。

◆地域に認められた革新的なビジネスモデル

MY STELLAは、第22回しずおかビジネスプランコンテストにおいて「静岡ガス賞&奨励賞」を受賞しました。

62件の応募プランの中から厳しい審査を通過し、「主人公になれるワクワク・パーソナライズ絵本販売サービス」として高く評価されています。

「子どもたちがページをめくるたびに、色々な可能性が育まれ、自分を肯定できる子どもへと成長できる」という理念が認められ、静岡発のイノベーティブなビジネスとして注目を集めています。

◆デザイン × テクノロジー × 想い

MY STELLAは、ものづくりへのこだわりと先端技術を融合させ、唯一無二の絵本体験を実現しています。

・全ページをプロの絵本作家・イラストレーターが描き下ろし

・1冊あたり約7,000レイヤーを処理する高度な画像処理技術

・一生大切にできる糸ミシン綴じ製本と180度開く設計

・小さな手にも優しい角丸加工と絵本にぴったりのサイズ感

・花布(はなぎれ)や丸背仕上げなど、細部まで美しい上製本仕様

・美術書レベルの製本技術で、贈りものとしても高級感のある仕上がり

・国内工場での手作業製本、安全性と品質を最優先

・FSC認証紙・バガス紙など環境配慮素材を使用

・ギフトカード・ギフトコードにも対応(封筒付きの物理カードあり)

・売上の一部を、認定NPO法人ルーム・トゥ・リード・ジャパンに寄付し、世界中の子どもたちがより良い教育を受けられるよう支援。

◆本は“心を育てる体験”――そして、未来への贈り物

MY STELLAは、アナログな読書の温もりと、テクノロジーの利便性を融合させ、絵本を「未来への贈り物」として育てていくことを目指しています。

すべての子どもたちが「自分を好きになれる」ように。

そして、家族との心のつながりを感じながら、“自分らしく生きていける”ように。

MY STELLAは、パーソナライズ絵本を通して、親子の未来を応援します。

<国際子どもの本の日 & 入園入学お祝いキャンペーン開催中!>

2025年4月2日(水)〜4月13日(日)までの期間限定で、MY STELLAの絵本が15%OFFで購入いただけるキャンペーンを実施中です。

対象商品 : 全パーソナライズ絵本

対象期間 : 4月2日(水)〜4月13日(日)

購入方法: お支払い時のお客様情報入力時にクーポンコード

「MYSTELLA」をご入力ください。

URL : https://mystella.me/

入園・入学祝い、出産祝いや初めての誕生日プレゼントに。

春のギフトとして、世界にひとつだけの特別な絵本を贈ってみませんか?

【商品概要】

『ようこそ うつくしいせかいへ』

サイズ :25.8cm × 21.5cm

製本 :ハードカバー(糸ミシン綴じ)

ページ数 :本文31ページ

対象年齢 :0〜6歳

価格 :6,930円(税込み)

パーソナライズ要素:

・物語を共に旅する案内人(ドラゴン、天狗、ロボット、ユニコーン)

・お子さまらしさを表現(髪の色、目の色、お名前、その由来や想いを込めたメッセージ)

・親の構成(出生時のシーンでは親の構成を選べます)

・大切な思い出として(エコー写真、ベストショット、体重や生年月日、家族への感謝の言葉)

『さがして!みつけて!ふしぎなせかいりょこう』

サイズ :25.8cm × 21.5cm

製本 :ハードカバー(糸ミシン綴じ)

ページ数 :本文27ページ

対象年齢 :2〜8歳

価格 :6,930円(税込み)

パーソナライズ要素:

・お子さまが主人公に:お子さまの名前や見た目(髪型・肌の色など)を設定して物語の主役に

・家族も冒険の仲間に:パパ、ママ、兄弟姉妹、ペット(犬や猫)も物語に登場

・心のこもったメッセージ:大切なお子さまへ、あなただけの言葉を残せるパーソナライズ機能

・特別な思い出アルバム:成長の記録や家族写真を最大5枚まで追加可能

※家族構成やペットの登場には一部制限があります

