Nextは事業拡張の為、M&A実施に向けた株式譲渡金の調達、人材の確保やプロモーション活動費用のための資金調達として、私募債を発行し、2025年2月末日に5,000万円の資金を調達しました。

Next

Nextは事業拡張の為、M&A実施に向けた株式譲渡金の調達、人材の確保やプロモーション活動費用のための資金調達として、私募債を発行し、2025年2月末日に5,000万円の資金を調達。

■今回の資金調達について

今回の資金調達につきましては、今後の事業展開を加速させるためのものであり、私募債の発行は同社の成長戦略の一環として行われました。

私募債の発行により、Nextでは、既存のサービスである遺品整理事業「特殊清掃・遺品整理エビデンス」におけるサービス拡張に必要なM&Aを実施することをはじめ、システム導入における業務改善や人材獲得などの強化を図ることができると考えています。

Next代表取締役は以下のようにコメントしています。

■Next代表取締役コメント

「同社では創業以来、様々な事業を手掛けてきました。

しかし今後については高齢化社会における孤独死の問題、人口減少に伴う空き家問題、その他物価高などの社会問題の一端を私たちの提供するサービスで解決し、一人でも多くのお客様に認知していただき喜んでいただけることを目的とし、事業を推進していきたいと考えています。」

私たちは福島県における遺品整理会社として業界を牽引するリーディングカンパニーを目指します。

Nextでは、今後も持続的な成長を目指し社会に貢献する企業として役割を果たしていきます。

引き続きご支援いただけますようお願い申し上げます。

■私募債の概要

受託・引受 :株式会社福島銀行

名称 :株式会社Next 第一回無担保社債

発行金額 :50,000,000円

発行日 :2025年2月28日

最終償還期限:2030年2月28日

資金使途 :M&A実施費用と設備投資資金

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 私募債5,000万円でM&A実施へ!Next appeared first on Dtimes.