豆蔵デジタルホールディングスは、日本のIT業界において卓越した実績を持つ浦川 伸一が、2025年4月1日付けで新たに同社事業会社の豆蔵に執行役員として入社したことを発表しました。

■浦川 伸一氏の入社背景

浦川氏は、金融機関向け情報システムの企画・開発・運用に約30年従事し、ソフトウェアエンジニアリング、開発標準、アーキテクチャ設計など幅広い知見を有します。

損保ジャパンでは、日本初のJava EE 7ベースのオープンシステム導入を実現するなど、新たなシステムデザインを推進しました。

また、内閣府や経済産業省、経団連などのDX・AI関連委員会で活躍し、多くの講演にも登壇しています。

■浦川 伸一氏 プロフィール

● 1984年 日本アイ・ビー・エム株式会社入社、金融機関向けSE・PMを歴任

● 2013年 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 執行役員

● 2014年 SOMPOシステムズ株式会社 代表取締役社長

● 2016年 SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員 グループCIO

● 2020年 損害保険ジャパン株式会社 取締役専務執行役員 CIO

● 2020年10月 株式会社スカイエージ設立

● 2021年 SOMPOシステムズ株式会社 取締役会長

● 2023年4月 損害保険ジャパン株式会社顧問/

SOMPOシステムズ株式会社会長(2025年3月末で退職)

● その他現職:立教大学大学院人工知能科学研究科 客員教授、

内閣府 AI社会原則会議構成員、

デジタル庁 Trusted Web推進協議会構成員、

経済産業省 レガシーシステムモダン化委員会委員長 他

