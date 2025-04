ミストを最大15メートル先まで届けられる！トルネックス「AQUAミストゾーナー」

トルネックスは、屋外環境に特化した屋外用猛暑対策システム「AQUAミストゾーナー」を開発。

トルネックス「AQUAミストゾーナー」

発売時期:2025年5月

2025年5月より販売開始します。

近年の記録的な猛暑により、屋外空間における熱中症対策の必要性が高まっています。

イベント会場、アミューズメント施設、スポーツ施設、教育施設のグラウンド、工場、建設現場など、多くの屋外環境では効果的な冷却システムが求められていますが、従来型のドライミスト装置では屋外の風の影響を強く受け、冷却範囲が定まらず、限定的であるという課題がありました。

今回、同社が開発した「AQUAミストゾーナー」は、高性能防水ファンとミストノズルを組み合わせた革新的な冷却システムです。

従来のミスト装置では実現できなかった広範囲の冷却を可能にします。

特殊設計のハニカム整流版により、ミストを最大15メートル先まで届けることができ、気温を約2〜3度低減することが可能(外気温31度の場合)、ミストだけを噴霧する装置と比較して約5倍の冷却エリアを実現しました。

効果イメージ

「AQUAミストゾーナー」の最大の特長は、ミストを「出す」だけでなく「送り届ける」という発想の転換にあります。

微細なミスト粒子をパワフルなエアーで押し出すことで、風向きに応じた冷却エリアのコントロールが可能になりました。

また、下向きに設定することでエアカーテンとしての活用も可能です。

本体はステンレス製で屋外環境に対応し、防水ファンを採用することで屋外保管にも耐えうる製品となっています。

設置も簡単で、「AQUAミストゾーナー」を壁面・天井面や架台に設置の上、100Vコンセントと水道に直結するだけで使用可能。

高圧ポンプを不要とすることで消費電力も抑えることができます。

また、1個のスイッチで最大3台までの連動が可能なため、広大な空間にも対応可能です。

水が蒸発するときに周りの熱を奪って冷やす「気化熱」の原理を利用した冷却方式のため、環境負荷が少なく、SDGsへの取り組みとしても注目されています。

更に、「AQUAミストゾーナー」は、水道水をそのまま利用するため、菌の繁殖等の恐れが無く、利用者にとって衛生的で安全性の高いシステムです。

株式会社トルネックスの代表は次のように述べています。

「AQUAミストゾーナーは、単なる暑さ対策製品ではなく、屋外労働環境の快適性を根本から見直すシステムです。

水とエアーを最適に組み合わせることで、これまでにない冷却体験を提供します。

「AQUAミストゾーナー」は2025年5月より販売開始。

価格は456,500円(税込価格)となります。

主な特長:・屋外での使用に対応したステンレス製本体

・防水ファンを搭載。

屋外保管が可能

・ハニカム整流版による長距離到達(最大15m)

・風向き調整機能搭載

・一般的なミストのみ噴霧する装置と比べて約5倍の冷却エリア

・下向き設定でエアカーテンとしても利用可能

・水道直結で簡単設置、高圧ポンプ不要

・省エネ設計による低消費電力

・1個のスイッチで最大3台まで連動可能

【製品仕様】

型式 :ACB10MW

本体寸法 :W1,212mm×D246mm×H310mm

消費電力 :60w

外板 :ステンレス

処理風量 :14m3/min

ノズル水量 :11.1L/h(0.2MPa時)

粒子径 :45μm

重量 :13.2kg

プレフィルタ :SUS24メッシュ

スイッチボックス寸法:520mm×320mm×180mm

※本体寸法は、「取付板:天井付外向」利用時の寸法です。

※粒子径は水道圧により変化します。

※利用上の注意点

ミスト粒子径が最大で45μmのため、連続してミストエアーに当たった場合、衣服等が濡れることがあります。

掲載されている情報(製品の価格/仕様・サービスの内容)は、発表時の情報です。

