「サウナ付き客室」を導入！シーサイドホテル舞子ビラ神戸「別館リニューアル」

「シーサイドホテル舞子ビラ神戸」の別館「緑風館」は、2025年5月に「SPAタワー」としてリニューアルオープン。

これに伴い、リニューアル後の宿泊予約を2025年2月1日より開始しています。

新たな「SPAタワー」では、客室の全面改装をはじめ、大浴場の露天風呂新設や最新設備を備えたフィットネスジム、本格ゴルフシミュレーターがオープン!さらにはカラオケ・卓球スペースが順次オープンしますので、多彩なアクティビティを楽しめます。

今夏には専用サウナ施設を新設し、より充実したリラクゼーション空間を提供します。

【リニューアルのポイント】

■客室 - モダンで洗練されたデザインに!

すべての客室がモダンで落ち着いた雰囲気に改装され、より快適な滞在をお約束します。

また、新たに「サウナ付き客室」を導入し、プライベート空間で“ととのう”体験を楽しめます。

客室サウナ

■大浴場 - 5月より露天風呂が新設!

既存の大浴場をリニューアルし、多機能シャワーやサウナを完備。

さらに、新たに露天風呂を設置し、爽やかな海風を感じながら開放的な湯浴みを楽しめます。

■フィットネス - 最新設備でアクティブに!

新設のフィットネスジムでは、最新のトレーニング機器を完備。

さらに、世界中のプロゴルファーも使用する「TRACKMANゴルフシミュレーター」を導入し、リアルなゴルフ体験を提供します。

■アミューズメント - カラオケ・卓球で楽しい時間を!

カラオケルーム:最新の音響設備で、お気に入りの曲を思いきり楽しめます。

卓球スペース :ご家族やご友人と白熱したラリーを楽しめます。

※カラオケおよび卓球スペースにつきましては、後日改めてオープンを予定しています。

■本格サウナ施設(今夏オープン予定)

新たに男性専用の本格サウナ施設が誕生します。

高温サウナと爽快な水風呂を完備し、心身ともにリフレッシュ。

専用ラウンジを併設し、ゆったりとくつろげる空間を提供。

サウナ水風呂/イメージ

■マッサージサービス(今春開始予定)

旅の疲れを癒すマッサージサービスを新たに導入。

プロフェッショナルな施術で、よりリラックスしたひとときを過ごせます。

【予約について】

リニューアル後のご宿泊予約は、2025年2月1日より受付中です。

【ホテル概要】

ホテル名 : シーサイドホテル舞子ビラ神戸

所在地 : 〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11

アクセス : JR舞子駅より徒歩7分

