表面粗さ測定機の自動化に最適！リンスコネクト　測定機用回転テーブルの第二弾“MICRO”シリーズ

リンスコネクトは、測定機用回転テーブルの第二弾“MICRO”シリーズを2025年5月23日(金)から発売します。

また、4月9日(水)から開催される「モノづくりワールド名古屋」にて国内初披露をします。

“MICRO”シリーズは1軸、2軸仕様から構成されコンパクトながら剛性があり高精度な設計を施しています。

画像測定機や形状輪郭測定機、表面粗さ測定機の自動化に最適です。

PCにUSBで接続、ドライバーをインストールするだけで使用できる簡単なシステムです。

また測定機のソフトウエアから操作ができる仕様で産業用回転テーブルとしてカスタマイズが不要な類を見ない新製品です。

2軸 TF-Q03Q05

■仕様

1軸 :EA-Q05

耐荷重 :片持ち4Kg

繰り返し精度:+/-3″

2軸 :TF-Q03Q05

耐荷重 :片持ち2Kg

繰り返し精度:+/-3″

■展示会概要

名称 : 第10回 ものづくり ワールド[名古屋]

開催日時: 2025年4月9日(水)〜11日(木)10:00-17:00

開催場所: ポートメッセなごや

: (〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地)

アクセス: <シャトルバス>

金山駅⇔ポートメッセなごやを運行します

料金 大人500円 小児250円/時間 金山駅から約40分

<電車>

・金城ふ頭駅より徒歩5分

・名古屋駅からあおなみ線で約24分

<タクシー>

名古屋駅から約30分

