鹿児島県肝付町の 海難事故防止の取り組みに協賛！グローブライド

グローブライドは、釣りを安全・安心に楽しんでほしい想いから、鹿児島県肝付町が海難事故防止の啓発活動として実施した、釣場入口へのライフジャケット着用の注意喚起看板の設置活動に賛同し、協賛。

■看板設置の主旨

鹿児島県肝付町の内之浦地域、本平洋側の海岸一帯は石鯛やメジナなどの釣りの好ポイントが点在し、県内外から多くの釣人が訪れる人気のスポットです。

しかしながら、過去から海難事故が多発している地域でもあります。

磯釣りは、天候を適切に確認し、ライフジャケットを着用することで安全に楽しめるレジャーですが、これまで発生した事故では、死亡や行方不明という痛ましい事故に遭われた方のライフジャケット着用率が低いということがわかっています。

このような状況を踏まえ、釣り人の安全意識向上と事故防止を目的として、鹿児島県肝付町ではライフジャケット着用条例を制定するとともに、各釣場入口に事故防止啓発のための注意看板を設置することになりました。

■同社の協賛内容

同社は鹿児島県肝付町役場より釣り人のライフジャケット着用率を上げる施策のご相談を受け、啓もうの一助となるよう、下記の肝付町役場が実施する釣り人の安全を守るための施策に協賛しました。

●過去に事故が発生した釣場入口付近、特に直近2年間で海難事故が発生したポイントを優先に海難事故防止のための啓発看板およびのぼりを設置。

●鹿児島県肝付町役場の上記活動には海上保安庁志布志海上保安署、肝付警察署、地元の消防団の皆様の協力があり、同社もその活動の協力をすることとなりました。

社会的背景と同社の役割について

近年、水難事故は全国的に後を絶たず、釣りというスポーツを安全に楽しむための対策が求められています。

同社は、安全・安心に生涯を通してスポーツを楽しんでいただきたいと考えており、釣具やライフジャケットの販売だけでなく、地域と密着した安全啓発活動に賛同し、人と地域、さらには社会全体に貢献することでビジョンである「A Lifetime Sports Company 人生を豊かにするスポーツ。」の実現を目指しています。

鹿児島県肝付町は令和6年9月に全国で初めてライフジャケット着用を義務付ける条例を制定しており、今後さらなる安全対策の強化も期待されます。

同社は、この条例に至るまでの肝付町役場の方々の主旨に賛同し、微力ながらお手伝いされました。

今後も同社は、釣りを愛するすべての方々が安全に楽しめる環境づくりに貢献していきます。

