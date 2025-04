後藤真希が居酒屋店員に！日本蒸留酒酒造組合 TVCM「ゴマキのオススメ焼酎甲類！女子会篇」

日本蒸留酒酒造組合は、2025年4月7日(月)より、後藤真希さんが出演する新TVCM「ゴマキのオススメ焼酎甲類!女子会篇」の放送を開始します。

日本蒸留酒酒造組合 TVCM「ゴマキのオススメ焼酎甲類!女子会篇」

放送開始 : 2025年4月7日(月)

放送エリア : 全国(BS-TBS「吉田類の酒場放浪記」21:00〜22:00)

新TVCMでは、現在、幅広い分野で活動している後藤真希さんが居酒屋の店員に扮し焼酎甲類の魅力を伝えます。

焼酎甲類は、弱めの甘い系、スッキリ系、ロック系と多彩な割り方ができ、どんな度数でも楽しめるのが特長です。

■新TVCMの見どころ

賑わう居酒屋で働く人気の店員さんの正体は・・・ゴマキ?!

後藤真希さんが初めて飲食業の店員役に挑戦!

さまざまな飲み方が楽しめる焼酎甲類の魅力を、後藤さんが伝えます。

蒸留を繰り返したピュアな味わいの焼酎甲類は、どんな割り方でも、どんな度数でも楽しめる。

「弱めの甘い系」、「スッキリ系」、「ロック系」まで、お客さんの様々な好みに、アイドル店員の後藤真希さんがオススメするのは「焼酎甲類」。

後藤さんによる推し確定の「推し確」ポーズに続き、久々にセンターで焼酎甲類を手にポーズを決める後藤真希さんに注目です。

■日本蒸留酒酒造組合TVCM:「ゴマキのオススメ焼酎甲類!女子会篇(30秒)」ストーリーボード

新TVCMストーリーボード

■後藤真希さんコメント

今回店員さんの役をやらせてもらいましたが、実はアルバイトをしたことがなく、「いらっしゃい」とか「はい、どうぞ」と声をかけるのがすごく新鮮でした!本当に撮影現場もすごく明るくて、楽しく撮影ができました。

今回のCMでは、焼酎甲類の魅力を私なりにとっても楽しく表現できたと思っています。

素敵な仕上がりになっていると思いますので、新CMと焼酎甲類を楽しめると嬉しいです。

■後藤真希さんプロフィール

1999年、モーニング娘。

3期メンバーとしてデビューし、グループの黄金期を牽引。

2001年には『愛のバカやろう』でソロデビュー。

2007年にハロー!プロジェクトを卒業後、2008年にエイベックスへ移籍。

2020年4月よりゲーム実況と、ライフスタイルや美容情報を発信するYouTubeチャンネル「ゴマキのギルド」を開設。

美容雑誌のモデルを務めるなど多方面で活躍中。

デビュー25周年を迎えた2024年、約13年ぶりにミニアルバム「prAyer」を発売するなど、アーティスト活動も注目を集めている。

2021年に発売し大ヒットを遂げた写真集「ramus」に続き、「flos」を発売。

後藤真希さん

