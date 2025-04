晴雨兼用傘！Knirps『T.220RS Knirps Cube Gray』

イマオコーポレーションは、同社が取り扱うドイツの傘ブランド「Knirps(クニルプス)」の新作『T.220RS Knirps Cube Gray』を4月7日(月)に販売開始しました。

突然の雨や照りつける日差しなど、日本の変わりやすい天気に合わせて誕生したモデル「T.220RS」に、日本限定特別デザインの「Knirps Cube Gray」が加わりました。

<デザインコンセプト>

真っすぐな線は、Knirpsが長い歴史の中で貫いてきた真摯な姿勢を表しています。

そこにKnirpsの幾多の葛藤や柔軟な発想を表すキューブや文字が降り注いでいます。

清々しいホワイトと、心安らぐ柔らかなグレーのカラーコンビネーションは、時代を超えて愛される普遍的なスタイルです。

●T.220RS

極めて丈夫な晴雨兼用

突然の雨。

照りつける日差し。

T.220RSは、どんなときも快適に過ごせたなら、という発想から生まれた晴雨兼用の折りたたみ傘です。

アイコンモデルT.220の傘フレームに、遮熱・遮光・紫外線遮蔽の傘生地を組み合わせました。

自動開閉機能とシャフトの不意な飛び出しを防ぐセーフティー・システム(日本特別仕様)を搭載。

クニルプスの高性能な雨傘機能を保ちながら、日傘としても活躍する新感覚の折りたたみ傘です。

◎T.220RS Knirps Cube Gray

価格 :9,900円(税込)

型番 :KNTL220-87722S

開閉方法:ワンタッチ オープン/クローズ

サイズ :(収納時)直径約6cm×長さ約29cm

(使用時)直径約97cm

(親骨の長さ)53cm/8本骨

重量 :約380g

